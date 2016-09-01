三星NOTE 7傳爆炸事件 燒焦畫面曝光
2016-09-01 09:50
三星最新的智慧型手機GALAXY Note 7頻傳爆炸事件。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕三星最新的智慧型手機GALAXY Note 7頻傳爆炸事件，三星昨天（31日）緊急停止出貨給南韓國國內的電信商，但三星僅稱是要做「額外的品質檢測」。
從網友PO出的照片可見，Note 7的手機呈現焦黑，網友將手機燒焦的「遺體」張貼在網路上，迅速被各大社交網站分享，引起網友們熱議。
《韓聯社》報導，8月19日才開始銷售的GALAXY Note 7，在南韓已經賣出40萬支以上，但自8月24日以來，就有5件充電爆炸事件發生。
網友將手機燒焦的「遺體」張貼在網路上。（圖片取自YouTube）
網友將手機燒焦的「遺體」張貼在網路上。（圖片取自Instagram）
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