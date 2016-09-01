曾因「我不是中國科學家」惹議 諾貝爾得主錢永健逝世
2016-09-01 10:25
科學家錢永健。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕因研究綠螢光蛋白獲諾貝爾獎，且被譽為當今生命科學集大成的華裔美國科學家錢永健傳出逝世消息，享壽64歲。
綜合外媒報導，科學家錢永健24日在俄勒岡州一條自行車道逝世，死因未明。錢永健在聖地牙哥加州大學擔任教職，研究生命科學領域，他在2008年因研究綠螢光蛋白獲得諾貝爾獎，聲名大噪。錢永健妻子溫蒂在加大聲明中緬懷先生：「他是位探險家、尋路人，擁有自由飛揚的靈魂。」
維基百科資料顯示，錢永健1952年生於美國紐約，祖籍浙江杭州臨安，在學術領域有極高成就，是唯一一位華人沃爾夫獎和諾貝爾獎「雙得主」，也是台灣中央研究院院士、美國國家科學院院士、美國國家醫學院院士、美國藝術與科學院院士。此外，錢永健是中國「飛彈之父」錢學森的堂姪。
由於其身分，國籍問題不免得成為焦點，本報曾報導，在諾貝爾獎記者會上，許多中國記者問錢永健：「你是中國人嗎」、「會不會說中文」？錢表示不會說中文，並直說：「我是在美國出生長大的，我不是中國科學家」，現場中國記者「感到遺憾」。
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