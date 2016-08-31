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圖輯》怪颱獅子山肆虐 重創日本東北部

怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情。圖為當地的房屋被沖入河道內。（法新社）

2016-08-31  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，這是日本觀測史上頭一遭有颱風從日本東北的太平洋一側登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情，鐵、公路都傳出被潰堤的河川沖斷，目前已知有至少11人死亡、3人失蹤，且岩手縣岩泉町還有數百居民受困。

日本自1951年有氣象統計以來，颱風曾3度從日本東北登陸，但過往都是從日本海一側登陸，本次獅子山則是從太平洋一側登陸，創下首例。

在狂風暴雨影響下，光岩手、青森2縣就有超過46.5萬人被通知必須避難，岩手縣的大船渡港、宮城縣的石巻市太平洋沿岸都捲起巨浪，其中大船渡港潮位在昨下午突破1.2公尺，創歷史新高，包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路。

受颱風災情影響，當地昨日的交通也一團混亂，昨下午秋田、北海道和東北新幹線部分路段被迫停開，全日空與日本航空共有超過100個航班停飛。今上午位於岩手縣岩泉町的一處老人安養機構也被發現有9名高齡者的遺體；北海道的大樹町則傳出有男子連人帶車遭洪水沖走，下落不明。

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包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路（見圖）。（法新社）

怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情。（美聯社）

在狂風暴雨影響下，光岩手、青森2縣就有超過46.5萬人被通知必須避難。（路透）

岩手縣的大船渡港、宮城縣的石巻市太平洋沿岸都捲起巨浪，其中大船渡港潮位在昨下午突破1.2公尺，創歷史新高。圖為宮城縣石卷市海岸捲起巨浪。（路透）

獅子山夾帶狂風暴雨為日本東北帶來嚴重災情，鐵、公路都傳出被潰堤的河川沖斷，目前已知有至少11人死亡、3人失蹤。（美聯社）

日本自1951年有氣象統計以來，颱風曾3度從日本東北登陸，但過往都是從日本海一側登陸，本次獅子山則是從太平洋一側登陸，創下首例。（路透）

包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路。（路透）

獅子山夾帶狂風暴雨為，日本東北帶來嚴重災情。（美聯社）

今上午位於岩手縣岩泉町的一處老人安養機構被發現有9名高齡者的遺體。（美聯社）

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