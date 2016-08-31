圖輯》怪颱獅子山肆虐 重創日本東北部
怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情。圖為當地的房屋被沖入河道內。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，這是日本觀測史上頭一遭有颱風從日本東北的太平洋一側登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情，鐵、公路都傳出被潰堤的河川沖斷，目前已知有至少11人死亡、3人失蹤，且岩手縣岩泉町還有數百居民受困。
日本自1951年有氣象統計以來，颱風曾3度從日本東北登陸，但過往都是從日本海一側登陸，本次獅子山則是從太平洋一側登陸，創下首例。
在狂風暴雨影響下，光岩手、青森2縣就有超過46.5萬人被通知必須避難，岩手縣的大船渡港、宮城縣的石巻市太平洋沿岸都捲起巨浪，其中大船渡港潮位在昨下午突破1.2公尺，創歷史新高，包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路。
受颱風災情影響，當地昨日的交通也一團混亂，昨下午秋田、北海道和東北新幹線部分路段被迫停開，全日空與日本航空共有超過100個航班停飛。今上午位於岩手縣岩泉町的一處老人安養機構也被發現有9名高齡者的遺體；北海道的大樹町則傳出有男子連人帶車遭洪水沖走，下落不明。
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航空公園（ランチサイト）横の音更川いつもは穏やかな清流がなんと⁉︎— 阿部 友彦 （@2000gtTomo） August 31, 2016
いやー昨日の夜も凄かった…。
今年の北海道ヤバくね‼︎ pic.twitter.com/8IBz0i4lA5
【各地で川が氾濫の状況は（午前10時過ぎ）】— ＮＨＫ生活・防災 （@nhk_seikatsu） August 31, 2016
台風１０号から変わった温帯低気圧の影響で浸水の被害が出た、岩手県久慈市と岩泉町、北海道南富良野町の映像です。#台風10号 pic.twitter.com/ekRkEPE4ZP
【台風10号「高潮」のおそろしさ】— ＮＨＫ生活・防災 （@nhk_seikatsu） August 29, 2016
今回の台風10号は「高潮」にも警戒が必要。動画は、去年10月に北海道根室市で発生した高潮の様子です。気圧の低下と暴風で押し寄せる高潮は“気象津波”とも呼ばれます #台風10号 pic.twitter.com/PlllkJeyxP
北海道の富良野町って.....— ⚾️埼とら⚾️目標変更３位で （@yakyuragu） August 31, 2016
「北の国から」を思い出す！
大変な被害だね！お見舞い申し上げます。????#台風10号 #富良野町 pic.twitter.com/rGEsbxaUuu
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仲間が撮った岩手県岩泉町#台風10号 pic.twitter.com/MQkhRBkrCm— ばる/ワンスター （@ONESTARvulcan） August 31, 2016
国道106号被害状況。写真は地元建設会社から引用。 #台風 #災害 pic.twitter.com/OEpG9iqfNZ— 三陸 山田町在住 （@glitter_color） August 31, 2016
台風１０号、岩手県大船渡市に上陸 記録上初の東北太平洋側 https://t.co/oiYv9QrloW #台風１０号 pic.twitter.com/9xAEoDvcDQ— 産経ニュース （@Sankei_news） August 30, 2016
包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路（見圖）。（法新社）
怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚從岩手縣一帶登陸，狂風暴雨為當地帶來嚴重災情。（美聯社）
在狂風暴雨影響下，光岩手、青森2縣就有超過46.5萬人被通知必須避難。（路透）
岩手縣的大船渡港、宮城縣的石巻市太平洋沿岸都捲起巨浪，其中大船渡港潮位在昨下午突破1.2公尺，創歷史新高。圖為宮城縣石卷市海岸捲起巨浪。（路透）
獅子山夾帶狂風暴雨為日本東北帶來嚴重災情，鐵、公路都傳出被潰堤的河川沖斷，目前已知有至少11人死亡、3人失蹤。（美聯社）
日本自1951年有氣象統計以來，颱風曾3度從日本東北登陸，但過往都是從日本海一側登陸，本次獅子山則是從太平洋一側登陸，創下首例。（路透）
包含青森、岩手和宮城等縣都傳出有多條河川暴漲甚至潰堤，沖斷橋和鐵路。（路透）
獅子山夾帶狂風暴雨為，日本東北帶來嚴重災情。（美聯社）
今上午位於岩手縣岩泉町的一處老人安養機構被發現有9名高齡者的遺體。（美聯社）
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