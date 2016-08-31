南韓政府證實 北韓副總理遭處決

北韓最高領導人金正恩近期下令處決官員。（路透）

2016-08-31 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓《中央日報》29日根據北韓消息人士說法報導，北韓前農業部長黃民和教育部長李英鎮，皆因犯下對最高領導人金正恩不敬之罪，在8月初被以高射砲公開處死。南韓政府今天（31日）證實，北韓掌管教育的副總理金勇進（Kim Yong Jin）遭處決。

《韓聯社》則報導，南韓當局說，61歲的金勇進在上個月被處決，而負責處理南北韓關係的北韓統一戰線部首腦金正哲（Kim Yong Chol），則在7月中被下放「再教育」。

《韓聯社》指出，金勇進遭處決，顯示金正恩加強他的恐怖統治。