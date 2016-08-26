「最悲傷照片」 62年老夫妻被迫分離痛哭

加拿大一對結婚62年的老夫妻被迫分居不同安養機構，每次見面必以淚洗面。（圖擷自Ashley Kaila B臉書）

2016-08-26 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對老夫妻沃夫（Wolf Gottschalk）和安妮塔（Anita Gottschalk）1954年結婚，近年因健康走下坡，加上安養機構床位不足等因素，晚年被迫分住，他們的29歲孫女艾希蕾（Ashley Bartyik）向外界求助，希望能找到方法讓兩人團聚。

艾希蕾日前在臉書貼出沃夫和安妮塔兩人見面痛哭的畫面，表示「這是我拍過最悲傷的照片」，她說，兩人結婚62年，但因醫療照護體系問題，兩人被安排到不同的安養機構，已經分住8個月，每隔一天，家人就會載奶奶去見爺爺，每次要分開時，兩個老人家都會以淚洗面。

更糟的是，83歲爺爺的老年癡呆症逐漸惡化，這週更被診斷出有淋巴癌。孫女擔心，爺爺恐怕來日無多，對奶奶的記憶也會逐漸消逝，於是把兩人的故事公開上網，希望外界能伸援手，讓夫妻倆能「一起在同一屋簷下度過最後的時光」。

貼文很快引起廣大關注，而相關安養機構發言人表示，會把這兩人的個案列為優先安排，會盡可能讓沃夫和安妮塔兩夫妻早日團聚。