| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

「最悲傷照片」 62年老夫妻被迫分離痛哭

加拿大一對結婚62年的老夫妻被迫分居不同安養機構，每次見面必以淚洗面。（圖擷自Ashley Kaila B臉書）

2016-08-26  17:02

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對老夫妻沃夫（Wolf Gottschalk）和安妮塔（Anita Gottschalk）1954年結婚，近年因健康走下坡，加上安養機構床位不足等因素，晚年被迫分住，他們的29歲孫女艾希蕾（Ashley Bartyik）向外界求助，希望能找到方法讓兩人團聚。

艾希蕾日前在臉書貼出沃夫和安妮塔兩人見面痛哭的畫面，表示「這是我拍過最悲傷的照片」，她說，兩人結婚62年，但因醫療照護體系問題，兩人被安排到不同的安養機構，已經分住8個月，每隔一天，家人就會載奶奶去見爺爺，每次要分開時，兩個老人家都會以淚洗面。

更糟的是，83歲爺爺的老年癡呆症逐漸惡化，這週更被診斷出有淋巴癌。孫女擔心，爺爺恐怕來日無多，對奶奶的記憶也會逐漸消逝，於是把兩人的故事公開上網，希望外界能伸援手，讓夫妻倆能「一起在同一屋簷下度過最後的時光」。

貼文很快引起廣大關注，而相關安養機構發言人表示，會把這兩人的個案列為優先安排，會盡可能讓沃夫和安妮塔兩夫妻早日團聚。

廣告
  • 沃夫和安妮塔兩夫妻的日常照。（圖擷自metro.co.uk）

    沃夫和安妮塔兩夫妻的日常照。（圖擷自metro.co.uk）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加拿大 安養院 悲傷 感人愛情 洋蔥 老夫妻 老夫婦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：「最悲傷照片」 62年老夫妻被迫分離痛哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.