◎李長青
．
東方應有的
．
以致於羅勒青醬細麵
不在義大利
．
東方應有的天氣
勻勻手作
於島嶼：水光一色
渾融的生氣
．
遂有觀畫之金睛
東方應有的鼻息
牢牢注目
紙上的太極
．
代之以更深
更沉，指尖的墨韻
．
白萩有雁，馮至
有蛇，詹冰是
不眠的五月，波特萊爾
埋伏於巴黎的憂鬱
．
綿亙生發
殷實鋪陳
．
東方應有的
禪意，有時輕盈
有時厚積
．
在時光或濃郁或變幻的甜椒……
．
那年冬雨
．
就自然勻入甜沁浮動的
杏仁裡
飲盡這一盅
．
有淡微酒香
日月掩映，塵囂氤氳
的流離
．
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．
．
以致於羅勒青醬細麵
不在義大利
．
東方應有的天氣
勻勻手作
於島嶼：水光一色
渾融的生氣
．
遂有觀畫之金睛
東方應有的鼻息
牢牢注目
紙上的太極
．
代之以更深
更沉，指尖的墨韻
．
白萩有雁，馮至
有蛇，詹冰是
不眠的五月，波特萊爾
埋伏於巴黎的憂鬱
．
綿亙生發
殷實鋪陳
．
東方應有的
禪意，有時輕盈
有時厚積
．
在時光或濃郁或變幻的甜椒……
．
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就自然勻入甜沁浮動的
杏仁裡
飲盡這一盅
．
有淡微酒香
日月掩映，塵囂氤氳
的流離
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