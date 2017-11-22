李長青／憶舊二帖

2017-11-22

◎李長青

東方應有的

以致於羅勒青醬細麵

不在義大利

東方應有的天氣

勻勻手作

於島嶼：水光一色

渾融的生氣

遂有觀畫之金睛

東方應有的鼻息

牢牢注目

紙上的太極

代之以更深

更沉，指尖的墨韻

白萩有雁，馮至

有蛇，詹冰是

不眠的五月，波特萊爾

埋伏於巴黎的憂鬱

綿亙生發

殷實鋪陳

東方應有的

禪意，有時輕盈

有時厚積

在時光或濃郁或變幻的甜椒……

那年冬雨

就自然勻入甜沁浮動的

杏仁裡

飲盡這一盅

有淡微酒香

日月掩映，塵囂氤氳

的流離

後記：2014年12月28日，於順天藝術中心觀畫家張富峻「水光一色」個展，後與富峻、赫赫賢伉儷晚餐，以詩誌念。