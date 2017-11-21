神神／一個男子撕月曆的瞬間

2017-11-21

◎神神

我的月曆太淺

輕輕一撕

就少了June、September和November

連綿如長河的通史

也有峭壁般的斷代

七月大之後，總是八月大

只有我特別地小

在頂樓上望著月的殘缺

默背圓周率π=3.14159265359……

在第十一位之後更覺得自己

無法除盡。餘數是紛紛遺下的餅渣

中秋冷落的太陽餅

「八月十五殺韃子」

被華夏民族烤肉香夾殺的蒙古人

月啊──被中國人用了太多次的喻體

逐漸千瘡百孔

我是最後一個用它的人

八月過去，九月即將到來

初冬被晚秋回絕

楓樹的五百道掌風也把我推遠了

可是月色漆過的鐵長椅，流浪漢躺在上面

並不覺得陰寒

抽一根菸

就吹散人煙

．

我的閱歷太淺

三十歲了，活得不夠死

青春是同歸於盡的瀑布

對鯨魚洶湧的噴泉

許一個覆滅的心願

每個想死的念頭加總起來

就是一場永生

可是三十歲了，更深露重

足以壓垮一隻初乍光芒的螢火蟲

我的飛吻不曾越度萬千風阻

抵達愛人的臉頰

我的手指不忍觸破一扇

夜霧濡濕的紙門

月還不夠圓，讓一個人化身為狼

那青燈在枯盡以前

細細描繪我一人的輪廓：

巨大的禿頭、肥胖、陽痿、憂鬱……

如果無視於速度刪修的景色

沿著秋天淡淡的鬍青

今天的哥哥牽著昨夜的弟弟

往刀口那邊去（如同所有男孩

都被騙去人生第一場割禮）

孩子輕輕垂下眼簾

背後有個夢の女王垂簾聽政

歲月的戰事不耗一滴血淚

明天，無止盡的明天

誰將喚我醒來？