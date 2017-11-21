神神／一個男子撕月曆的瞬間

2017-11-21

◎神神

我的月曆太淺

輕輕一撕

就少了June、September和November

連綿如長河的通史

也有峭壁般的斷代

七月大之後，總是八月大

只有我特別地小

在頂樓上望著月的殘缺

默背圓周率π=3.14159265359……

在第十一位之後更覺得自己

無法除盡。餘數是紛紛遺下的餅渣

中秋冷落的太陽餅

「八月十五殺韃子」

被華夏民族烤肉香夾殺的蒙古人

月啊──被中國人用了太多次的喻體

逐漸千瘡百孔

我是最後一個用它的人

八月過去，九月即將到來

初冬被晚秋回絕

楓樹的五百道掌風也把我推遠了

可是月色漆過的鐵長椅，流浪漢躺在上面

並不覺得陰寒

抽一根菸

就吹散人煙

我的閱歷太淺

三十歲了，活得不夠死

青春是同歸於盡的瀑布

對鯨魚洶湧的噴泉

許一個覆滅的心願

每個想死的念頭加總起來

就是一場永生

可是三十歲了，更深露重

足以壓垮一隻初乍光芒的螢火蟲

我的飛吻不曾越度萬千風阻

抵達愛人的臉頰

我的手指不忍觸破一扇

夜霧濡濕的紙門

月還不夠圓，讓一個人化身為狼

那青燈在枯盡以前

細細描繪我一人的輪廓：

巨大的禿頭、肥胖、陽痿、憂鬱……

如果無視於速度刪修的景色

沿著秋天淡淡的鬍青

今天的哥哥牽著昨夜的弟弟

往刀口那邊去（如同所有男孩

都被騙去人生第一場割禮）

孩子輕輕垂下眼簾

背後有個夢の女王垂簾聽政

歲月的戰事不耗一滴血淚

明天，無止盡的明天

誰將喚我醒來？