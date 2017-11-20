維納斯的呢喃（11／20～11／26）

2017-11-20

文／占星師 娜塔

桃花星和太歲星依舊行運水象天蠍座，水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）是社交舞台最閃亮的三顆星星，單身天蠍尤其如虎添翼，惟單身巨蟹要小心複雜桃花的迷惑；土象人（金牛、處女、山羊）受水象六合好運影響，也有不錯的人際桃花，其中以單身金牛座最受歡迎，宜把握時機向外連結；風象人（水瓶、雙子、天秤）工作行運佳，惟複雜人心所衍生的排擠或嫉妒氛圍，可能要注意畫清界線；火象星座（牡羊、獅子、射手）聚焦工作與向外延伸或差旅，動起來心情就轉好，惟牡羊座須更敏感些，小心暗箭或小人破壞。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★☆

單身牡羊職場專業確立，影響力俱增，你滿足自我實踐，無暇顧及伴侶關係，也發現到親密關係可能會是負擔；有伴牡羊全力馳騁工作舞台，享受邁向顛峰和完成自我的境界，伴侶可能被忽略，宜事先溝通，避免怨懟。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛的穩重成熟贏得客戶信任，客戶人數和業績都上揚，社交人氣佳，也有朋友主動幫你作媒，拓展異性情緣；有伴金牛可能伴侶遷移出差運勢旺，又或職場有機會和外國人接觸，開發新領域，你和伴侶都進入動則旺週期。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子工作運勢如破竹，業績屢屢刷新，惟愛戀運勢來向複雜，恐有三角情勢造成排擠或破壞，宜冷靜找人諮詢；有伴雙子和伴侶辛苦一段時間，計畫過年出遊會讓彼此心情轉好，即使看旅遊書臥遊也能暫時滿足想像。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★☆

單身巨蟹人際桃花圍繞，無論情場或職場都感覺喜氣上身，惟家庭負擔仍多，可能阻礙你對婚姻的想像與規劃；有伴巨蟹和伴侶職場影響力俱增，專業皆有升遷，惟兩人都在外忙碌，忽略相處時間，容易溝通不良或誤解。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子差旅運勢旺，向外走動心情愉快，惟職場權力競逐氣氛濃，心頭累不得閒，只能藉小旅行繼續透透氣；有伴獅子和伴侶放鬆的方法就是旅行，或者就隨興找一個陌生景點來探勘，得到冒險的樂趣。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女座學習運與朋友運暢旺，美感發達，可能為了創作而過度消費，若能發揮理性節制精神，財務不致於有危機；有伴處女座和伴侶公忙之餘，還是喜歡追劇、追電影，或是受到攝影與音樂吸引，沉浸不同藝術創作品的領域。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★☆

單身天秤與人互動充滿自信，卻容易遭評為驕傲，宜把握真實，不宜退縮取悅他人，以免錯過自己生命的真相；有伴天秤人際桃花綻放，社群活動多，與伴侶聚少離多，宜注意伴侶反應，並建立關係中的信任感。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★★☆

單身天蠍有桃花星與太歲星合相，錢脈與人脈暢旺，這是擴大專業版圖的時機，忙中別忘了轉身就有粉紅劇碼等著你；有伴天蠍意氣風發，行事樂觀、意志堅定，伴侶幾乎是你的跟隨者，豐富資源湧入，兩人都忙著消化新資源。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手在工作職場能發揮創造力，沉浸工作成就，其餘不是在旅行，就是計畫下一次旅行，行動力令人稱羨；有伴射手展開自許幽默的能力，但伴侶聽起來像酸民論調，有點漏接，宜近距離觀察對方情況。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★☆

單身山羊專業上追求完美呈現，受到社群粉絲喜愛，人氣與來客數都上揚，惟電商競爭激烈，要小心對手的流言破壞；有伴山羊忙職場不可開交，在家時間少，追求物質成就容易忽略伴侶關係，小心伴侶可能內心不平衡。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶外在舞台讚聲連連，心花怒放，惟外出容易引發排擠或嫉妒，心生不平衡，只能退一步海闊天空；有伴水瓶在外展現自我，可能發現遭排擠或破壞，和伴侶向外探索玩耍，轉換能量，就容易放下負擔。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★★

單身雙魚人際桃花暢旺，人在外地只要開口求助，貴人就出現，惟小人中傷破壞也驚人，宜強化心臟承受度；有伴雙魚和伴侶各自忙工作，能個別自我實踐，關係如老夫老妻，雖聚少離多，也能保有默契朝共同目標而努力。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）