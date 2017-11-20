〈吉娜兒的人生食堂〉喜餅：別人吃了開心才重要

2017-11-20

圖．文／吉娜兒

大家都由衷替她感到高興，有幾個已經結婚生子的姊妹，還說終於放下心中的大石頭。「雖然現在女人年過三十沒結婚的愈來愈多，但是當然還是有結婚比較好嘛！恭喜跨入人生的新階段，真是太好了、太棒了！」抱著才八個月大女兒的小蕙激動地對她說，其實，她自己也覺得好險，男友終於跟她求婚了。

接著小蕙又說：「再下一步就是要趕快生孩子，生男生女都好，總之要趕快生，老一點就很難生了，我跟妳說……」小蕙拍拍懷裡哭鬧的女嬰叮嚀著，在座的其他人也點頭附和。似乎她們都比她還要了解她的人生，都早就事先幫她規劃好人生，大家七嘴八舌地宛如高中女生，搶著要替她出主意。

「好了、好了，沒那麼複雜啦！戀愛、結婚然後生子，然後把孩子養大，女人就是要這樣一步接著一步，哪有那麼多好說的。」其中一人像是總結了所有人的建議，也總結了女人的一生，每個人都表示贊同，卻也若有所思。

男友對她很好，她覺得這輩子不會再遇見對自己這麼好的人了，也覺得年紀到了，是時候應該要結婚了。今天和男友相約試吃喜餅，看著琳琅滿目包裝精美的喜餅禮盒，她覺得人生一定會愈來愈美好。想到雖然人生至此還沒有甚麼成就，但結了婚至少就完成一件事，而且是大家認可的人生大事。

她已經決定好喜餅了，如果是自己吃，她不會挑這個牌子，重點是要讓親友開心，雖然吃起來有點膩口，但大家應該會覺得這盒喜餅比較高級吧？吃著喜餅，她閉上眼睛，想像自己穿著婚紗，想像所有人為自己鼓掌，然後想像自己感動得哭了。最後，她又想到男友在求婚之前的出軌，但也就僅此一次而已，他那時也是跪著，不同的是雙膝下跪，他還再三保證不會再犯，她自己那時則是難過得哭了。