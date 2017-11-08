京劇與擊樂2個木蘭 同台詮釋一個複雜內心

2017-11-08

〔記者凌美雪／台北報導〕從醞生到完成京劇與擊樂的跨界，至今7年時間，朱宗慶打擊樂團音樂劇場《木蘭》，將於本週重啟巡演。作曲家洪千惠寫《木蘭》的離鄉情愁，美到讓人心痛；導演李小平則認為人人都是《木蘭》，終歸要面對自己的戰場。劇裡面有兩個「木蘭」，超越傳統變男變女的話題，一唱、一擊樂，同台詮釋同一個「木蘭」的少女心，成為全劇極具張力的橋段。

《木蘭》的創作源於2009年朱宗慶打擊樂團與國光劇團合作演出《披京展擊》，融入了京劇人聲的跨界作品。2010年樂團再度邀請國光劇團以傳奇人物「花木蘭」為創作題材，與京劇導演李小平聯手製作《木蘭》，並開創出「擊樂劇場」的新表演型態。至2013年，樂團以國際巡演規格，進行一次整體而全面性的進化，打造了新版《木蘭》，讓打擊樂與京劇不再只是相互配合，而是在聽覺和視覺上真正融為一體。今年6月應契訶夫國際劇場藝術節之邀，《木蘭》在導演李小平重新調整、將細節潤飾修整得更為細膩後，做到不需字幕也能感動語言不通的國際觀眾。

音樂劇《木蘭》的主角並非從容赴戰場，而是在自己一個衝動的決定後「被迫」走上戰場，雖然屢戰屢勝，內心卻百感交集，內在情緒時而澎湃、時而委婉、時而感傷脆弱，要說現在走上街頭，放眼多是這樣的「木蘭們」，或許也無不可。因此，當音樂劇舞台上，男裝的「擊樂」木蘭與女裝的「京劇」木蘭同時現身，就絲毫不令人感到混淆，因為，那正是同時住在木蘭身體裡的不同心境寫照。

擊樂木蘭由朱團首席吳珮菁擔任，她說，這麼多年來，自己在生活上也有很多變化，尤其在莫斯科演出時，「特別感受得到木蘭在做許多很不容易的決定，這次擊樂木蘭和京劇木蘭的合作，真的是兩者在舞台上完全的結合。」擊樂木蘭特別喜歡離鄉的段落，「這段是跟京劇木蘭彼此相呼應、相容的段落，看著勝麗老師唱時，可以感受到很多內心的情緒。」

京劇木蘭由朱勝麗飾演，「和過去傳統戲曲的木蘭很不一樣，傳統的木蘭演繹比較是外顯的，著重在唱腔、身段和技巧的呈現，而在擊樂劇場中，挖掘的是木蘭內心的糾結與掙扎的情感。」朱勝麗認為，在人生過程中，面對未知總會迷惘，在演擊樂劇場的木蘭中，自己也會重新反思人生的許多取捨，回頭看看自己單純的少女心還在不在？」11月9至12日於台北台灣戲曲中心、11月24、25日在台中國家歌劇院、12月1、2日在高雄至德堂巡演。