〈全球觀測站〉老婆不爽快 都是惱公啦

2017-09-05

文／特約記者鄭曉蘭

數十年來活躍於職場的丈夫，退休後正準備與妻子好好共度兩人世界時，妻子的健康狀況卻開始出現問題……探究原因，罪魁禍首竟是退休丈夫所造成的「夫源病」！

源自日本的詞彙「夫源病」，意指妻子對於丈夫的存在或言行感到強烈不滿或壓力，造成心理憂鬱，又或自律神經或賀爾蒙失調，引發如頭暈目眩、腰痠背痛、腸胃不適、心悸、頭痛、失眠等生理症狀。單純就上述症狀而言，非常類似40至60歲女性常出現的更年期障礙，不過也有一說認為，即便是一般熟知的「更年期障礙」，實際上的導火線也很有可能就是丈夫。

此外，「夫源病」不僅止於更年期女性，許多3、40歲或年過60的女性，同樣深受其害。換言之，只要是擁有男性伴侶的女性，任何人都可能罹患「夫源病」。

〈Check Point 1〉夫源病 10種起因

一般而言，容易引發「夫源病」的言行舉止，大致有以下10種類型：

1.人前對妻子溫柔呵護，人後卻對妻子呼來喝去。

2.常以高高在上的態度對待妻子。

3.從不幫忙家務，卻常動嘴巴下指導棋。

4.對於自己長久以來養家活口感到自傲自負。

5.絕口不說「謝謝」與「對不起」。

6.頻繁確認妻子行蹤或預定計畫。

7.沒什麼朋友或個人興趣。

8.對於另一半有控制欲。

9.自認為本身會幫忙養兒育女、做家事很了不起。

10.習慣在人前貶低另一半。

〈Check Point 2〉老公太懶 老婆壓力大

著有《妻子的疾病有九成都是丈夫造成的》等書，同時創造出「夫源病」一詞的循環系統內科醫師石蔵文信解釋，妻子過去的壓力源多為婆婆，不過隨著核心家庭的普遍，還有開明的婆婆越來越多，壓力源反而變成了丈夫。

「（日本）很多妻子目送丈夫上班後，就可以擁有自己的自由時間，享受與外界的交際。然而，一旦丈夫退休後成天待在家裡，妻子不但必須為丈夫烹煮午餐，外出還可能遭受丈夫限制。」生活模式的劇烈轉變，以及自由活動的處處受限，都是妻子出現「夫源病」的主因。

像是許多日本太太獨自在家時，午餐多以前晚剩菜或點心打發，空閒時還會與友人外出用餐，結果有些丈夫退休後，吃完早餐就只會窩在客廳，要太太送茶倒水，近在眼前的報紙或遙控器也要使喚太太拿；還有很多丈夫，莫名執著於固定時間吃午餐，時間一到就會催促說「喂，今天午餐吃什麼」，又或直接坐到餐桌旁等候，甚至還有丈夫非得妻子陪在身旁才肯用餐；還有妻子都已經備妥午餐後才出門，一回家卻發現丈夫就連把菜微波加熱都不肯做……

由於這樣的情況實在太普遍，「夫源病」中還有所謂「午餐憂鬱症」的症狀，足見日常生活中看似不起眼的小事，都可能造成妻子極大壓力與負擔。

〈Check Point 3〉夫妻共同面對 找出對策

針對這個問題，有許多妻子透露：「光是丈夫能獨自打理午餐這件事，就讓人覺得輕鬆不少。」也因此，石蔵醫師就鼓勵退休丈夫，能學著自己下廚，如果真的有困難，至少也要試著自己上館子或買便當，習慣獨自用餐。

石蔵醫師甚至為此，開設以退休男性為對象的料理教室。這個料理教室所教授的餐點不僅簡單易學，同時也刻意不分組練習，確保每位丈夫都能親身熟悉烹煮流程。有鑑於丈夫下廚如果無法順手整理，反而徒增妻子困擾，料理教室的菜色主要鎖定土鍋料理，這是因為從烹煮到享用只要一個土鍋就搞定，事後清理也相對省事。

當然，引發「夫源病」的原因，不僅止於午餐問題。丈夫的意識改革、妻子本身的自覺，以及夫妻共同面對問題的態度，才是根本的解決之道。以下彙整幾點對策，提供讀者參考：

1.妻子坦承本身真實感受，思考各種抒壓方法，與丈夫共同研究改善「夫源病」。

2.妻子切勿對丈夫逆來順受，別再認為丈夫生活大小事都必須靠自己一手打理。

3.夫妻擁有各自臥房，又或善加利用書房等空間，讓雙方擁有能夠「避難」的獨立私密空間。

4.平日若有不滿要勇於溝通，甚至輕微吵架也無妨，避免等到難以忍受時一次爆發。

5.丈夫必須改變以上對下的態度，重新思考像是如何稱呼妻子等各種舉止。

6.丈夫可以試著自行下廚，並且習慣獨自用餐。

7.丈夫應該在臨近退休前，就開始培養自己的興趣，積極參與社區活動或各類型社團，或尋找職業第二春。

（資料來源：日本家庭資訊網「Mommy」:《夫源病とは?妻が離婚したい程つらくなる旦那の10の言動》、日本東京新聞《もしかして「夫源病」夫の定年退職がストレス？妻が体調不良に》、日本讀賣新聞《「夫源病」～夫の定年後、妻の具合が悪くなるワケ》等）