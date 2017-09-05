〈活動看板〉養生靠自己

2017-09-05

大多數慢性病的成因源自錯誤的生活形態，只有靠自己建立健康的生活作息才能避免慢性病的威脅。

人體有自我修復功能，作息正常，睡眠充足，每天從簡易居家自我護理開始，只要10至20分鐘，梳頭、推背、經絡按摩、保持好心情，健康狀況便能逐步提升。

泰山文化基金會與佛光山員林講堂合辦「智慧生活」講座，9月16日邀請經絡研究養生專家吳清忠主講「遠離慢性病，養生靠自己」，地點在彰化縣竹塘國中，歡迎參加。

洽詢電話：（02）25017722泰山文化基金會或（04）8320648佛光山員林講堂。