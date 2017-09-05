〈廢核救家園〉核食就是不能吃 宣傳安全都別信

2017-09-05

文／劉黎兒

Q：我看報導，日本各界政要今年非常頻繁地來台灣訪問，尤其8月有新上任的日本交流協會理事長谷崎泰明或各地方知事，還有自民黨水產部長中西祐介等，這些政要會要求台灣對核食開關嗎？

A：台日交流如此密切，非常重要，這些官員許多是為了安保問題或觀光宣傳等而來，因為台灣人長年在對日觀光人數或消費金額名列前茅，日本政要當然也會繼續希望吸引台灣人來日本，或是尋求其他經貿合作；其中當然也會就核食開放對台灣政府施壓的。

政府應該做的是告訴日本政府，民進黨政府是重視輻射傷害的非核政府，希望日本政府好好重視、珍惜台灣人的友誼，不要硬行推銷日本人也不想吃的核食給台灣，這樣是最傷害雙方感情的。

政府已經加購檢測輻射儀器，也有環團居然在6月之後開設「日本核災後的食品安全現況」講座，標榜反核立場的環團都配合在宣傳，這些手法不能不小心，像是：

1.注重食安的環團居然介紹日本消費者組織有一個人長期吃核食但沒問題，好像說有人每天抽3包菸沒得肺病，而鼓勵大家每天抽3包菸一樣，荒謬無比；連跟核電老大IAEA（國際原子能總署）最親近的ICRP（國際輻射防護委員會）都承認輻射無安全下限，有核電的政府也必須盡量讓人民避免被曝；這種以特殊例子來說核食安全，實在恐怖。

2.台灣鼓吹吃核食的官員或環團過度藐視「體內受曝」，即使物理半衰期短的輻射核種，停留在體內的生物半衰期也有很長的，如碘131，或是台灣食品檢測根本不檢測毒性非常強會導致骨癌的鍶，會停留在體內數年乃至數十年。

輻射物質一旦進入體內，就會重複曝照人體內臟，雖有部分會排出體外，但也有相當數量常留體內。講求食安的團體，不顧基因最容易遭輻射破壞的兒童以及年輕婦女，令人無法置信。

3.現在宣傳核食安全的環團文章，只寫出碘跟銫134半衰期，因為這兩者物理半衰期比較短，製造輻射已經沒問題的形象，故意不提半衰期30年的銫137或是明明存在卻沒測的鍶等。

4.所謂福島米的安全性，只是日本政府鼓勵當地農民施用大量鉀肥去卡銫的位置，讓檢測時輻射劑量能降低；而檢測方法也一直有所爭議，因為福島米全袋檢查是用災後特製的高速輸送袋隔袋檢查，準確性令人懷疑。

此外雖然米有全面檢查，其他果物，如福島桃子每年精密檢查的不過100顆左右，相對於3萬噸產量是不足的，也因此福島桃子，至今日本消費者還敬而遠之。

5.環團介紹、訪問一些日本政府御用打手，如搞千葉縣柏市生產者與消費者的網絡聯繫組織，都在強調重災區農業沒問題，只要自訂安全基準如20貝克／公斤，就可以「安心」吃；但這些地區至今輻射汙染很嚴重；不僅福島，千葉縣的柏市、流山市因為地形以及核災風向關係，是輻射汙染非常嚴重的地方，柏市甚至於有許多兒童大量流鼻血。

6.福島以及周邊輻射汙染地區的災民，並不想要外國人去吃他們生產的食品，認為不該如此做，而且這樣做是在風化核災。

許多農民出來告白說「雖然米是我們種的，但我們不想吃，尤其不想給子孫吃，我們都是買外縣市的米來吃」。

核食不能吃就是不能吃，拜託別讓核食的陰魂一直盤旋在台灣內部，甚至用這來撕裂內部的親日感情或對環團的信任了。