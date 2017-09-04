維納斯的呢喃（9／4～9／10）

2017-09-04

文／占星師 娜塔

影響溝通傾聽與表達的水逆來到最後一週，此時最好練習平和地說出想法，並傾聽對方的心聲。桃花星仍運行火象獅子座，因此火象星座（牡羊、獅子、射手）依然點燃熱力熱情，向外連結與擴張特別容易，獅子朋友注意水逆作弄，宜練習自我表達但不侵犯他人的藝術，人際社交將更順暢；風象人（水瓶、雙子、天秤）被朋友、社群圍繞，想要交新朋友也有機會；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）則桃花放旁邊，利字擺中間，攢錢創新業績數字更形重要；土象人（金牛、處女、山羊）本週慢慢地化被動為主動，化等待為行動，後半週起外緣已在為你舖路，不宜再內縮或阿宅了。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★★

單身牡羊社交娛樂桃花皆旺，有可能將人脈引回到職場，成為工作助力，也能發揮創造力，用不同點子吸引客戶上門；有伴牡羊和伴侶可以透過學習或異地旅行得到共鳴，平日則各自發展各自精采，互相尊重空間。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛享受宅在家的舒適和奢華，同時職場的想法與人脈在擴張，你更想擴大錢脈，對人際桃花很隨緣不刻意；有伴金牛和伴侶都喜歡復古家飾家具，假日外出閒晃，都愛往骨董或年分久遠的店面鑽去。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★

單身雙子的同學會和短課學習讓生活豐富，經常向外跑的結果就是房間紊亂，宜適時整理內在空間，腦筋保持清晰；有伴雙子的伴侶可能有慢性病痛或情緒低潮，你的暢通訊息和生活創造力能提振影響對方的精神。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹沒有心思想桃花，更在乎開發市場與業績，本週有水到渠成的金流，宜保持耐心與耐力，堅守目前的工作；有伴巨蟹本週傾向進財，惟外出活動恐有波折，與人溝通也容易被誤會，宜保持彈性而不急著判斷。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★★

單身獅子外緣佳，可能有突來的邂逅，惟人際往來或職場中的表達溝通，務必清楚精準，以免造成誤會或埋怨的可能；有伴獅子喜氣上身，很容易號召聚會或派對，伴侶也是個人來瘋，兩人聯手能成功促銷任何想推廣的事物。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座因水逆而精力內縮或沉澱，可能在意識流中醞釀想法，又或宅著不出門練禪定；有伴處女座可能後半週開始，把日前沉澱的工作點子付諸行動，伴侶可能看不懂你的招數，你仍一心向前完成想望。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤依然活躍社群，容易在群體聚會中邂逅對象，惟與人互動溝通可能優雅模糊導致誤解，宜練習有話明說；有伴天秤朋友多容易趴趴走，伴侶對你的好人緣可能無福消受，宜另外安排和伴侶的活動，以免對方心裡不平衡。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍努力多時，外在舞台開始發光發亮，野心驅使你能拿下高業績高獎金，此時連結的客戶有助你事業運；有伴天蠍將金錢計畫布局後，後半週開始放鬆與社群瞎混，你和伴侶都傾向在密集工作之後進入絕對的放鬆模式。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★★

單身射手向外走動就有桃花，惟需有耐心繼續經營，戀情才能紮根，若玩心重又愛刺激，情緣只徒留曖昧和暗戀；有伴射手和伴侶需要動起來，為生活增添新活動或學習短課，離開常規，重新吸收新知的你們，關係也有活絡的機會。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊也在等待時機或資源到來，後半週開始，有向外廣宣工作的行動力，你會驚訝只要有行動力就有迴嚮；有伴山羊可能把責任想得太嚴肅、扛得太緊，毫無情緒，伴侶反而不知如何與你分攤，宜放鬆身段，回到人性。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★

單身水瓶約會增加，干擾也變多，你無法欣賞誇張驕傲對象，但如果對方只是普通朋友，你也不致於有負面判斷；有伴水瓶和伴侶有更多機會可以聚餐或逛街，享受兩人甜蜜時光，也犒賞平日工作的辛勞。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚職場有喜氣有桃花，樂於服務客戶，也樂與同事相處，困擾的是不時環繞你的模糊浪漫，宜練習內在的定靜；有伴雙魚在社群團體有一席之地，當你和伴侶各自打拚時，社團對你的重視讓你很有歸屬感。