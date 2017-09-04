〈愛情事典〉錯過的愛 悸動依舊

2017-09-04

文／泝洄

Y打給我的時候，我正在看海。

「我離婚了。」突兀地，他說了這麼一句。

「為甚麼？」我心情複雜地回問他，同時，猜測起這通電話的目的。

「人與人之間，能怎麼說呢？」Y的聲音仍在耳邊，我望著海，一顆心，被波浪推至遠方的深邃幽闇之所。

和Y認識時，我剛滿十六歲，準備升高中。當時的他，早已是社會人士了。在Y身上，儘管有著打滾多年的老練，卻仍感受得到一份真誠，當他侃侃而談自身理念，眼中的光灼熱得能讓身為旁觀者的我血液沸騰。但真正吸引我的，卻是在事業之外日常的他，一個善於傾聽，溫柔、幽默且亦兄亦父的朋友。當時的我正值最彆扭的年紀，他卻有著無窮的耐性，收納我各式瑣碎無謂的煩惱，並包容了我的粗率與執拗。

時間過去，曖昧的情緒在心底醞釀開來。儘管他對我只是單純的關懷，但我對他，除了依賴，卻多了些別的甚麼。但，橫亙在我倆之間的，不僅是年齡和歷練的差距，更重要的是，他已婚的事實。

於是，漸漸的，我們疏遠了。儘管手機裡仍有彼此的號碼，除了逢年過節的祝福，自己，安靜地退出了他的生活。

但十二年後的今天，他卻告知我離婚的消息，並留下一句：

「來找我吧！」

海潮嘩啦啦地洶湧著，結束通話後的我，眼前一片暈眩。

是啊，你離婚了，但如今的我，卻結婚了。

有些事情，錯過了，就是錯過了。我們都在不同的階段做了不同的選擇，再心動，終究，還是要回到自己的軌道中。但或許，我可以……，拿出手機，我決定回撥給Y。心跳至近乎疼痛了，然而，一份激烈的快樂，壓過內在一切的罪咎和不安。

十二年，自己等了十二年啊。經歷得再多，當年那份為Y而悸動著的感受，卻不曾再有過。

電話嘟嚕嚕響起，海風瘋狂地撲上來，逆著風，自己艱難地喘息著，呼吸漸趨吃力……。下一秒，我睜開眼，發現整個人困在棉被中，作繭自縛。奮力掙扎過後，散亂的大床上，無視身旁的丈夫，我抱緊膝蓋死命地哭泣。

終於承認了，這些年來的我，再如何逃避，就是這麼地想和他在一起，甚至能毫不猶豫地，為他打開一扇道德的後門。

如果這一切，都不是夢呢？我不敢再想下去。