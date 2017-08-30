〈愛與光的信息〉S.O.S. 愛呀好受傷

2017-08-30

文／雯儒

親密關係的進展會有甜蜜的時候，也會有互不理會的時候，每次的爭吵都需要時間和溝通來緩衝並調整，感情需要維繫，而非碰到困難就置之不理，那只會讓你們的情感降至冰點，然而，當感情出現損傷時，該如何進行修補呢？

請你閉上雙眼且靜下心，在心中默唸或說出題目：「該如何修補我們之間的關係？」

接著，依照你的直覺，從以下四張牌卡中選出一張，再觀看裡頭的內容。相信這些指引可以給予你和你們之間的關係多點理解和包容。

〈選擇牌卡：我愛你〉

愛的提醒：這句話非常重要。

你有多久沒有對另一半說「我愛你」了呢？感情要穩固，不單單只是依靠著特殊節日的送禮或回禮就打發和了事的，物質的你來我往，頂多只是短暫的甜蜜，平時的溝通和用心對待、重視對方才是最重要的；若長時間都是以物質來贈予另一半，卻忽略了心靈上的交流，反倒會造成另一半內心的空虛和匱乏。

「我愛你」這樣的言語是一種肯定，且會令人渾身充滿流動的能量，因此，不要吝惜對伴侶傾訴「我愛你」，更可以時常對著自己說。千萬不要小看語言的力量，那會是一道溫暖你們身心的曙光。

〈選擇牌卡：點亮你的心燈〉

愛的提醒：此時，請讓自己回想反思，你曾經歷到愛的那些時刻。

每個人心中都有一盞明燈，那盞燈的明亮和暗淡，都與我們所經歷或正在遭逢的事物有關，很多時刻我們的內心是有愛的，可要是遇到讓彼此在意的點或口角相向時，一時間會暫時忘記對另一半的愛，僅會記下另一半讓自己感到委屈的部分，或者抱怨對伴侶的不滿。

一旦埋怨的時間累積多了，種種情緒會造成身心不適，那份愛人的初心也可能被磨到消失殆盡，因此，這張牌想要指引你回到充滿愛的時刻，希望能夠透過一點一滴的回想，將心房敞開，讓愛回流至你的身上，重新經驗愛對你的重要性。

〈選擇牌卡：看見你內在的力量〉

愛的提醒：你比你所知道的還要強壯有力。

你是否在伴侶關係裡，常是那個聲音微小、把另一半的話當作聖旨般遵守，或只要對方沉默不吭聲時，就會認為是自己的問題，一再堅信自己是要為這份感情的維持負起全責的人呢？「

或許，在苦思該如何維繫與另一半的關係時，希望你能夠每天抽個五~十分鐘的時間，全然地陪伴自己，在這期間請放下任何與你有關的人、事、物，純然伴隨和傾聽內在的真實聲音，將你那份替人著想與為另一半關懷的心置回自己身上，那便是你的力量。

〈選擇牌卡：感謝這一刻〉

愛的提醒：每一件事情、每一個狀況都是機會，讓我們成長和看到愛。

情感關係發生轉變或遭逢瓶頸，的確令人不太好過，這般經歷和難受都在提醒著你去思考：「為何我會碰到這樣的事情？何以我們不能像其他情侶那般相處融洽？」你的腦海中充斥著好多的疑問、不解和怒氣，這些都是正常的反應。此刻，這張牌在告訴你，請先從這樣的想法迷霧中走出來，並轉一個念，用另一種角度來看待你們之間發生的種種。

在這個時間點，你需要花些時間重新調整兩人之間的相處關係，但這絕非偶然，或許，你和另一半早就發覺現在的相處模式都有令彼此不舒服的地方，只是你選擇避而不見、不談，認為這樣的狀態只要慢慢帶過，總有一天會改善，結果卻適得其反。因此，請正視這個狀況，才有機會去修補你們之間的感情，請珍視這個機會。

（牌卡提供／《愛的絮語占卜卡》生命潛能出版）