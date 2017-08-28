國寶廖瓊枝接班人領銜跨界精英獻技 傳藝金曲最佳演員張孟逸變身俠女英雄

2017-08-28

〔記者凌美雪、楊明怡／台北報導〕熱騰騰剛出爐的傳藝金曲年度最佳演員張孟逸，也是歌仔戲國寶廖瓊枝指定接班人，她將在以科技跨界復刻《火燒紅蓮寺》改編而成的《俠女英雄傳》中，擔綱飾演女主角「紅姑」。

集新秀精英成俠女英雄

「紅姑」的角色須由苦旦轉換為武旦，非功力深厚、經驗豐富者無法承擔大任，除傳承廖瓊枝珍貴技藝，也將透過舞台經驗，再次提供其他青年演員學習與觀摩。張孟逸說，她跟廖瓊枝習藝9年，從藝生到助教，因為感動廖瓊枝對歌仔戲的全心付出，只要薪傳歌仔戲團要演出，她都會支持。

為凸顯劇中江湖兒女一干角色，改名為《俠女英雄傳》的奇幻武俠大戲，也將廖瓊枝多年來念茲在茲、手把手培養的傳承人才推上舞台。除張孟逸之外，入圍本屆傳藝金曲最佳個人表演新秀獎的古翊汎，飾演緣投小生「陸小青」，與女主角紅姑同為戲中靈魂角色；此外，包括文資藝生、臺灣戲曲學院歌仔戲系畢業生、以及合作過的各路民間職業劇團演員，包括廖玉琪、江亭瑩、許麗坤、劉冠良、王台玲、吳米娜等，也特邀資深電視演員狄玫、海山戲館藝術總監黃雅蓉參與，動員人數眾多，可謂集新秀精英於一劇。

世大運舞台設計加持 聲光視覺震撼提升

廖瓊枝說，她14歲進金山樂社學戲時《火燒紅蓮寺》正紅，金山樂社是全台灣布景、機關、道具最多的戲班，每次從一個戲院移動到另一個戲院，要出動7輛卡車載演員、布景和戲箱。她常感慨：「那麼精采的機關，為什麼現在舞台上看不到了？」決定不計成本重新製作。透過科技整合、技術升級，結合創意人才與現代劇場手法，將讓《火燒紅蓮寺》以視覺震撼再次發光發亮。50年代黃金時期常見的五龍吐水、神鷹吞劍、地下密道、空中戰、劍光等機關變景，僅「五蛇吐真火」因劇場明火限制改以煙火、燈光、爆破取代，還有雷射以及現代電腦科技，打造三層樓高的舞台，讓演員飛上空中武打等，甚至在舞台上製造「下雨」的虛實場景。

此劇也結合科技跨界、跨世代劇場創意人才於一爐，包括導演曹復永、編劇廖瓊枝、孫富叡，舞台設計同時也是世大運舞台設計總監張哲龍，還有影像設計王奕盛、燈光設計江佶洋、雷射設計吳亨本、音樂設計柯銘峰、江品儀、服裝設計陳振旺、副導演劉冠良等。其中，為了機械動力設備需求，特聘技術顧問鄧貞琳協助製作動力空飛人設備，也邀請今年世大運製作團隊之一的道具設計統籌步里赫森公司協助製作動力飛鷹，其它舞台機關變景也都在製作團隊務求逼真效果下，同步提升，虛實相映的舞台效果，將讓觀眾耳目一新。10月28日至29日，在臺灣戲曲中心演出3場，詳洽薪傳歌仔戲劇團(02)2812-2121。