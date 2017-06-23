國寶藝師台中登台 上演經典歌仔戲《五女拜壽》

歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（右）與傳人張孟逸現場示範歌仔戲各種角色指法。（記者李忠憲攝）

2017-06-23 23:28

〔記者李忠憲／台中報導〕去年曾到台中演出，由歌仔戲國寶級藝師廖瓊枝帶領的「薪傳歌仔戲團」7月將為台中帶來闡述「孝道」的《五女拜壽》公演。廖瓊枝今與嫡傳接班人張孟逸同台宣傳，並教導歌仔戲身段、指法，讓在場戲迷一飽眼福，直呼一定會前往欣賞。

國寶級藝師廖瓊枝帶領「薪傳歌仔戲團」，去年8月到豐原葫蘆墩文化中心演出「王魁負桂英」歌仔戲，極受好評。下月8日將再到豐原，演出經典「五女拜壽」劇。

廖瓊枝與嫡系傳人張孟逸今天也現身葫蘆墩文化中心，介紹「五」劇特色，張孟逸更現場示範女主角楊三春在「風雪尋親」橋段中，冰天雪地尋找被姐妹無情棄養的雙親，心中的急切悲痛，演技精湛，現場更有來自國內各地的薪傳粉絲。

廖瓊枝表示，今年特別帶來闡揚孝道的「五女拜壽」，從主角看盡人情冷暖，才知世態炎涼，得勢時趾高氣昂，失意後人走茶涼的人生寫照，闡述富貴無長久的警世名言。

葫蘆墩文化中心表示，五劇可欣賞到歌仔戲「生、旦、淨、丑」的行當精華，藉由傳統的綁頭服飾裝扮、細膩講究的身段作工、感動人心的唱腔曲調與戲劇張力，歌仔戲迷可別錯過，購票從速。