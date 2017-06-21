史博館複製畫惹議 文化部將速擬授權規範

2017-06-21

〔記者楊明怡／台北報導〕國立歷史博物館因連續授權不同廠商發行常玉限量複製畫引起風波，文化部長鄭麗君指示緊急處置，要求史博館嚴謹釐清相關授權內容之爭議，避免消費者權益受損。

史博館代理館長陳登欽表示，史博館一開始就明白告知時藝非獨家授權，不過為避免爭議和紛擾，已與第二家授權發行常玉複製畫的廠商帝圖藝術談妥，兩家各自發行的複製畫尺寸不同，20張畫作也將完全不同。

針對之前外界對史博館調高回饋比率的質疑，陳登欽解釋，和時藝簽約是史博館第一次授權開發限量複製畫，同仁因欠缺經驗，拿了舊的合約去簽，「只能說條件對我們非常不公平」，他擔任代理館長之後，得知若以如此不利館方的條件、又只有一家廠商生產，將出現「圖利」爭議，才重新議約，提高了回饋比率。

事實上，國立故宮博物院也一直有複製典藏品的販售，故宮副院長李靜慧表示，故宮很小心地一開始就不採專斷式授權，也從未以「限量」、「獨家」等方式對民眾宣傳，目前固定開發故宮典藏的廠商大概有兩家，「他們自己會去做市場區隔，一家印比較大的畫，價格從1萬至5萬不等；一家印比較小、裝飾性的畫，價格從2千到6千不等」，即使一些知名度高的藏品如〈富春山居圖〉，兩家廠商都印製發行，目前為止也都很順利，從未引起爭議。

國立台灣美術館館長蕭宗煌則說，國美館因為有「藝術銀行」業務，要推動收藏原作，來鼓勵國內優秀、新銳藝術家投入創作，已經多年不開發複製畫，都是做IP（智慧財產權）授權再衍生、轉化的文創商品開發。

文化部表示，部長5月初即指示部內，針對所屬博物館藏品授權規定進行通盤檢討，並建立制度原則，作為各館舍作業依據，現在發生史博館常玉展授權複製畫的爭議，文化部會盡速研擬出完整規範，在此之前，為避免引起不必要的市場疑慮，史博館將暫停處理後續其他常玉數位微噴畫作申請案。