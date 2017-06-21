文化部、故宮、文化總會攜手民間 籌辦鄭問紀念展

2017-06-21

〔記者凌美雪、吳柏軒／台北報導〕預定於明(107)年3月舉辦的鄭問紀念展，昨天召開第一次籌備會議，由文化部長鄭麗君親自主持，邀集已故漫畫家鄭問的家屬、立法委員姚文智及吳思瑤辦公室、故宮、台北市漫畫從業人員職業工會以及中華文化總會等單位代表，共同研商策展內容、任務分工、工作期程等議題，並決定成立工作小組，正式啟動籌備工作。

鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，策展方面自己全權負責，雖然擔子有點重，但丟給別人也不放心，預計8月要提企劃案，其中有初步構想，也已經談妥部分合作，如和HTC合作推VR（虛擬實境）策展，也跟霹靂布袋戲攜手一起規劃展出內容，而和文化部與故宮一起籌備，也獲得文化部全力支持，策展經費可望有著落，立法委員姚文智等也投入會議，獲得許多人幫忙，感到鄭問展的一切都將順利進行。

鄭問的漫畫作品影響並啟發了一整個世代的創作者，其風格獨具的創作手法為讀者開拓嶄新的視野，不僅在台灣漫畫史上地位崇高，也被日本漫畫界譽為亞洲至寶。文化部表示，本次展覽是台灣第一次國家級漫畫紀念展，不僅是對亞洲至寶的紀念，也代表國家對原創漫畫的支持與肯定。

該紀念展將由文化部主辦，故宮與中華文化總會共同辦理，透過籌備會議和工作小組，持續與相關單位密切合作，希望藉此讓社會各界更了解台灣漫畫的能量與深度。

文化部表示，為健全及拓展台灣漫畫產業，文化部近年大力爭取資源並針對環境整備、人才培力、行銷推廣、國際交流、跨界合作等推行相關措施。此外，鑒於國內漫畫史料長期缺乏整理及研究，也於今年著手辦理漫畫史料的研究、典藏及行銷推廣。未來並將透過漫畫基地、金漫獎及前瞻計畫ACG整體產業發展計畫等相關政策，帶動整體產業發展。