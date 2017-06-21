| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈家庭診療室〉遠距戀愛他行我不行？懷疑前女友說謊

2017-06-21

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：相戀兩年，雙方工作都很忙，定期約會。4個月前我提出分手，因為女友調到高雄工作，而我仍在台北一邊上班、一邊讀碩士專班，我們都對遠距戀情很擔心。我們還是朋友，會打電話聊天。我以為可以不將她放在心上，直到幾天前獲悉她交了男友。她交男友本是遲早之事，令我真正煩心的是，她的新男友也是住在台北市。

就因為當初她說無法承擔我們之間的遠距戀情，我才提出分手的。我覺得她對我不誠實，為什麼能和別人進行遠距戀情？我還是珍惜我們的友誼，並不想失去它，請問我該如何看待此事及與她對話？

A：你說是你提出分手的，那還有什麼話說呢？分手之後，她下一個戀情種種就與你無關了。

當然你很不平，她為什麼又交了一個遠在台北的男友，是自打嘴巴還是存心欺騙你？每一個人都是不同的，即使你和她新男友都住在台北，但是你與她的互動和新男友與她的互動必然是不同的。你既上班又讀研究所，每天很忙，平日可能是擠出時間約會，女友知道你不會有時間常下高雄看她，她即使抽空上來也是久久一次，空間時間都可能會影響感情品質的。

你並沒有試著安撫她的擔心，表達願意盡力維持遠距戀情的決心，反而主動提分手，她就認定你也不想兩地相思及奔波，對你死了心，所以分手後一有機會就交新男友。而此人正好是有心有力，願意經常南下與她相處，也期盼女友北上見面，這種真誠與熱情給了女友力量及希望，她當然願意與此君交往。

分手後維持友誼並不容易。倘若你真心想要與前女友為友，你就必須接納她現在以及未來可能的戀情，就像她也必須接納你與別人的戀情一樣。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻辣雞丁
呷冰✧黑糖粉粿
焗烤✧奶油杏鮑菇
日式炸雞要炸２次？
轉寄

標題：〈家庭診療室〉遠距戀愛他行我不行？懷疑前女友說謊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月21日‧星期三‧丁酉年五月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.