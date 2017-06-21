〈植物大觀園〉攀緣植物 甲你攬牢牢

2017-06-21

文、攝影／林雨澤

任何一個生命在面對逆境時的蛻變，都是一種修煉，凡是失敗的都將淘汰，成功的稱為進化。

在森林裡，樹是巨人，坐擁大片土地，頂上大片陽光，光線只能偶爾穿透樹葉間疏落地照著樹底下的小草，小草盼著大樹多分一些陽光，但能灑在草葉上的總是稀疏光點，微弱的光讓小草長不好也餓不死，於是渴望陽光的小草奮力伸長身軀，哪怕只有一吋，都能更接近太陽。

伸長了的莖變成了蔓，蔓長長了總要有個什麼能抓住樹枝樹幹，才可以繼續前進，於是發展出能吸附樹幹的攀緣根、能抓住任何東西的捲鬚、能自己纏繞或纏繞它物的纏繞莖，和以勾刺固定防止滑落的莖葉，憑著各自的本領攀上大樹，一直伸長到樹頂上沐浴充足的日光為止……這些飛簷走壁的植物統稱為攀緣植物，它們打破了小草的宿命，一代一代接力演化，憑著攀緣絕技，照樣爬上頂峰。

〈攀緣刺〉雙面刺 銳刺挺嚇人

我在大肚山上踩著腳踏車，穿越崎嶇艱難的小徑，經常可以發現雙面刺的蹤跡。稱它「雙面刺」，因為它葉子正反面的中肋都具刺，但有些只單面有刺或不具刺，除了葉，在葉軸及小枝也同樣有銳刺，讓它們勾住不掉落。

原產台灣、中國南方及越南，低海拔山區常見，老莖木質化，具脊骨狀突起像劍龍背上的骨板，奇數羽狀複葉互生，小葉3～11枚對生，卵形至橢圓，繖房狀圓錐花序，花淡黃色，花期3～5月，蒴果球形。

〈觀察區〉

1.雙面刺的葉脈及小枝都有刺，因葉兩面有刺，故名雙面刺。

2.雙面刺分布於低海拔闊葉林及林緣。

3.雙面刺的奇數羽狀複葉。

4.雙面刺的圓錐花序。

〈攀緣根〉合果芋 可觀賞

合果芋原產熱帶美洲，多年生蔓性草本植物，莖節具攀緣根，能攀附樹幹、石壁上。

合果芋是很讓人搞糊塗的東西，幼年期的葉子戟形或箭形，成熟期的葉呈3裂、5裂、7裂，差異極大，不知道的還以為是不一樣的植物。光線適應力強，光線充足處葉片大，易顯現斑紋，光線不足處葉片小，葉深綠。性喜高溫多濕，是常見的觀賞植物。

〈觀察區〉

1.合果芋原產熱帶美洲，爬樹功夫一流。

2.合果芋的佛焰花序。

3.合果芋葉子從幼年期的戟形至成熟期的掌狀裂葉，像完全不同的植物。

4.合果芋攀緣根可以輕易吸附石壁、樹幹，讓莖蔓紋風不動。

〈纏繞莖〉雞屎藤 民間草藥

雞屎藤有這樣大膽直白、毫不修飾的名字，全因為它有一種像雞屎的氣味。

雞屎藤為多年生蔓性草質藤本，莖蔓細長多分枝，嫩綠的莖可以纏繞任何靠近它的物體，如果沒東西可以靠，它也能靠自己多數的藤蔓相互纏繞，就像在工地綁鋼筋，成束的藤蔓讓它更穩固地向上伸展。葉對生全緣，葉片卵形至橢圓形或線狀披針形，大小差異很大。花期夏、秋季，聚繖花序頂生或腋生，花冠筒狀，4～5裂瓣不等長，外面白色，裡面中央紫紅色，像裹了白巧克力的糖果，雖小卻可愛，花萼宿存。果期秋冬，核果球形，成熟時黃色有光澤，內含種子兩粒。民間常用雞屎藤燉粉腸治療咳嗽，是普遍使用的草藥。

〈觀察區〉

1.雞屎藤是平地最常見且攀爬力最旺的纏繞性藤本，鐵皮屋也難不倒。

2.雞屎藤筒狀花小巧可愛。

3.雞屎藤葉從卵形到線狀披針形都有。

4.雞屎藤纏繞性極強，沒東西可纏還能自己纏自己,讓它攀得更高。

〈攀緣捲鬚〉珊瑚藤 藤蔓花后

珊瑚藤為蓼科珊瑚藤屬半落葉性藤本，原產於墨西哥，莖蔓長達10公尺，地下有塊根，莖先端呈捲鬚狀，碰到什麼都可以用捲鬚抓住。

單葉互生，心形或長心形，葉緣波浪狀，葉面粗糙，花期5～11月，總狀花序著生於花軸成圓錐狀，而看似花瓣的東西其實是苞片，珊瑚藤沒有花瓣構造，苞片5枚，粉紅或白色，在綠葉的襯托下顯得小巧玲瓏，人稱「藤蔓花后」。瘦果圓錐狀，藏於宿存的花萼中，適合做棚架栽培或垂直綠籬。

〈觀察區〉

1.珊瑚藤原產墨西哥，有「藤蔓花后」的美稱。

2.珊瑚藤心形葉，葉脈明顯。

3.珊瑚藤曲折的捲鬚超有特色。

4.珊瑚藤總狀花序粉紅柔美的是苞片而非花瓣。