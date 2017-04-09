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阿尼默／【九○留影】

2017-04-09

攝影◎阿尼默

〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

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  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

    〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

    〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

    〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

    〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

    〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

  • 〈美麗生活〉系列，攝於1998-1999年。

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標題：阿尼默／【九○留影】


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