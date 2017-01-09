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〈旅遊的滋味〉雨霧蒼茫訪幽境──雙龍瀑布

2017-01-09

今天的品嘗者／主熊

在南投信義鄉有個雙龍部落，部落裡有兩條銀龍，說是銀龍，其實是瀑布，便叫「雙龍瀑布」。跟著導遊，步入山林步道。路上下著濛濛細雨，天空烏烏沉沉的，像是被墨蘸染的一般。彼時正值夏日，蟬鳴此起彼落，在耳邊聒得刺耳，但噪得越是厲害，越顯得此處超塵絕俗，襯著兩旁鬱鬱蔥蔥的樹林，異常幽秀。

由於天雨路滑，小徑蚰蜒，許多小孩子走不慣的，便先掉頭回去了；好在自己平時有運動，一路上還應付得來。滑過由樹葉鋪成的下坡，到了一處絕嶮深谷，抬頭一望，山峰崢嶸如鬼斧神工，懸崖壁鑲著一片片的綠樹，石壁上光禿禿的部分，斑紋相雜，土黃的、墨黑的，層層疊疊，彷彿砌出來的一般。石壁間湧出兩道瀑布，如銀鍊、如白乳，更如蛟龍隱伏於峨巒，飛漱其間，真不曉得那瀑布的源頭在哪兒，如此仙山瓊閣，不會有個奇人住在其中吧？

一團雲霧翩翔而來，起初盡是朦朦朧朧的一片，惹得眼前煙嵐雲岫，彷彿穿著薄紗的佳人，綽態萬千。不久霧靄漸濃，白茫茫的一望無際，什麼也瞧不清楚了，只剩一點點的吊橋，通往未知的領域。

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  • 這吊橋不是給遊客走的，是給工人走的，但有種想踏上去的衝動，畢竟這是通往蓬萊境域的唯一道路。

    這吊橋不是給遊客走的，是給工人走的，但有種想踏上去的衝動，畢竟這是通往蓬萊境域的唯一道路。

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標題：〈旅遊的滋味〉雨霧蒼茫訪幽境──雙龍瀑布


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