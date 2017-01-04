【洛杉磯傳真】 王丹／2017，我的自我期許

2017-01-04

◎王丹

每年的1月1日，很多人都會給自己在新的一年制定計畫。雖然一年下來，我們不一定能夠完成年初自己制定的所有計畫，但是有計畫好過沒有計畫，以下，就是我對自己在2017年的自我期許的清單：

第一就是要「增加閱讀量，看更多的書」；現在網路上大量資訊流動，占用了我們很多閱讀時間，但是對我來說，紙本閱讀是無可取代的。這不僅是因為閱讀習慣，更是一種生活方式。是的，閱讀就是一種生活，新的一年，我希望我的生活能夠更加豐富一些。

第二是從一本書得到的啟發。那本書的作者告訴我們，努力工作是應當的，但是我們不應當忘記的是，畢竟我們是人，不是機器，因此，工作在我們的生活中不應當超過太大的比例，我們要留下時間來好好地休息，要重視休息的意義。用作者的話說，就是「working harder and resting harder」（更努力工作，更努力休息），我希望自己爭取做到這一點。

第三就是要盡量「在每天睡覺前把要處理的事情都處理完，不要拖到第二天」。這其實也是我一貫對自己的期許──雖然沒有百分百完成，但是已經愈來愈能夠做到了。我的經驗是，只要你開始把事情拖到明天，就有很大的可能拖延到後天，這個風險太大了，不如當天就完成。而當天就完成手邊的工作，那種成就感也是附屬的獎勵。

第四是對工作，對事情，對他人，要「有耐心，不急不躁」。很多貌似艱困的任務，其實並沒有那麼令人絕望，我們無法完成是因為我們太急於求成或者心浮氣躁。做一件事情，其實可以慢慢來，但是要不停往前進步，這樣，不知不覺中就會發現，事情已經完成。

第五個期許就是希望自己對自己「要有更高要求，但是也不必要求太高」；要給自己壓力，但是壓力也不必太大；成功就獎勵自己，失敗就一笑置之。要有更高要求，是因為不追求更高的目標，人是不會進步的，目標指引前進的方向；但是，目標是類似界碑那樣的東西就好了，我們可以看到，也可以走到；如果目標太高，成了天上的星星，固然也可以指引方向，但是我們永遠也達不到，也很容易因為沮喪而喪失前進的動力。

第六個期許是希望在新的一年中，能夠「與人為善，多幫助他人」。這並非是因為我有宗教信仰，事實上很多宗教並不與人為善；這是一種自我人格的完成：盡量以正面的眼光看待他人和事情，盡量力所能及地幫助他人，是一個好人的基本標準。我們也許無法做到具備美德，但是做為美德基礎的與人為善，我們還是可以做到的。幫助他人是利人也利己的事情，讓我們多少對自己有一點滿足。

最後，就是希望自己可以做到「不管別人說自己好還是壞，都不要太在意」的程度。這是一種修行，其實很難做到。

但是我們如果一年三百六十五天都生活在他人和外界的評價中，把自己的喜怒哀樂建立在別人的喜怒哀樂上，這實在太荒謬了。這個世界有不少無聊的人或者內心邪惡的人，他們會無緣無故地對別人進行負面攻擊，你要是在乎你就輸了；而這個世界上，也有太多過於善良的人，他們習慣說好聽的話，誇獎他人，鼓勵他人，如果你以為他們的誇獎和鼓勵就是真實的自己，那也會形成誤判。不是說別人的意見不要聽，但是我希望我在新的一年中，能夠把自我評價的權利，掌握在自己手中。●