〈愛瘋迷〉夫與妻 不可或缺的伴

2016-12-26

文／劉凱西

小豐跟維維結婚8年，生了兩個孩子，夫妻倆都很有事業心，也希望給孩子們一個最好的生活，所以兩個人都很拚命，事業、家庭兩頭燒，白天忙工作，晚上回家忙家務，等到孩子睡了，夫妻倆也累了。

婚後互動貧瘠 人妻覺愛情降溫了

「我們這樣的狀況不知道還算不算有愛情？以前談戀愛的時候，每天都有講不完的話，覺得他就像住在我腦子裡一樣，好懂我，所以我才會跟他結婚。沒想到結了婚之後，反而一天講不上幾句話，頂多就是訊息問一下『晚上要吃甚麼』、『等等別忘了接小孩』這種瑣事，生活上的苦都沒辦法跟他說。妳說說看，這樣還算是愛情嗎？」

維維在跟還是單身的姐姐聊天時，講到了自己的家庭，話中充滿無限感慨。姐姐聽了沒隨之起舞跟著批評小豐，仍舊優雅地喝著咖啡，然後問了她一句：「不然妳希望婚後該是怎樣？」

「我想，應該是缺乏一種『愛的感覺』。」維維說。

「甚麼樣才是愛的感覺？」

「就是……」

維維支支吾吾了好久，放棄。她自己也說不上來，總覺得應該還要有多一點甚麼，但又不知道該多些甚麼？

「人啊，最怕吃碗裡看碗外，不滿足自己所擁有的，卻一直盼望自己所沒有的。妳有沒有想過，其實好多人都很羨慕妳的人生呢！」姐姐這樣跟她說。

把家庭當合夥事業 人夫靠理智經營婚姻

事實上，對於兩人婚姻目前的狀況，身為老公的小豐也有同樣的想法，只是男人比較不會把私事放嘴上。他自有一套理論：「婚姻，說穿了就像開公司，女朋友變成老婆之後，就從情人變成公司合夥人，我們一起經營一家叫做『家』的公司，前期目標是把孩子養大，等到孩子長大結婚生子獨立之後，如果還想在一起，那就繼續在一起，如果不想呢？反正已經沒有牽掛了，想拆夥也不是不行。」

這樣說起來很灑脫，但是很無情。男人聽了猛點頭表示同意，好像男人就是要這麼理智似的，而有甚麼比把感情形容成一門事業更能凸顯自己的理智呢？女人聽了則嗤之以鼻，因為所有的女人都要「愛的感覺」，也就是男人永遠嗤之以鼻的那一塊。

夫妻間除了義務 感情上更緊密相連

要定義「愛」真的很困難，有時候，最甜蜜的反而不是真愛，那種如膠似漆其實很快就會讓人厭煩。叫一個大男人每天跟妳情話綿綿1小時試看看，看妳會不會甜死膩死煩死！到時候女人要的恐怕就不是「愛的感覺」，而是「自由的感覺」了吧！

要把婚姻比喻成一家公司其實也可以，但絕對不能剔除情感因素。你想想，同事生病，你頂多是替他的工作，但你不會對他噓寒問暖，不會一夜無法闔眼為他擔心；同事加班，你先離開留他一人在公司也無所謂，反正有保全，但若是老婆加班，就算孩子睡了，你還是苦撐著等到老婆回到家才安心；小孩幼稚園要抽籤，或者為了排停車位，夫妻倆得輪流排隊，還會幫忙送消夜，如果只是合夥人關係，哪會這麼好心？內心有甚麼煩惱，你可以跟家裡的另一半傾吐，他不但願意傾聽，還可以幫忙想辦法。你說，夫妻關係能跟合夥人一樣嗎？說到底，夫妻間所謂的愛，就是一種情感與生活上的不可或缺。

生命中不能沒有你 這就是真愛

「我問妳，妳說小豐沒有給妳愛的感覺，那每天晚上睡覺時，如果他沒在床上，妳會不會不習慣？一天沒跟他傳訊息問那些瑣事，妳會不會擔心？沒他跟妳一起照顧孩子、一起賺錢養家、一起想著週末要帶孩子去哪兒玩、一起做家事、一起攤在沙發上看電視，妳覺得會比較幸福嗎？」姐姐問維維。

維維不回答，但她內心的答案是否定的。

「就是嘛，妳就是放不下他、不能沒有他，這就是愛的感覺啊，不然咧？」

「甚麼合夥人概念？我問你，哪個合夥人每天幫你做飯還會想到你愛吃甚麼？願意為你捧個大肚子9個月，冒生命危險生了孩子還跟你姓？你說，哪個願意？」當小豐的同事這樣問他時，小豐也閉嘴了。

「說真的，沒有我老婆／老公，我是真的沒辦法！」他們倆都這樣說。

這就是愛囉！其實，當對方成為生命中的不可或缺，那種「不能沒有你」的合作關係，才是真愛啊！