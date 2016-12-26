維納斯的呢喃（12／26～1／1）

2016-12-26

文／占星師 娜塔

即將進入跨年慶祝的一週，桃花星行運在風象水瓶，與太歲星風象天秤聯手烘托出輕鬆又特別的節慶氣氛。風象人（水瓶、雙子、天秤）是節慶人脈連結的推手，自然倍加出色與耀眼，只要伸出友誼之手，周遭友人或參加者都容易被收服，水瓶座尤其火紅；火象星座（牡羊、獅子、射手）也是本週節慶娛樂的亮點，只要使出熱心與熱情，讓朋友們心底有一股暖流經過，任誰都無法抵擋火象的魅力；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）在職場表現有進展，惟社交連結面似乎少一股助力，曖昧與浪漫讓人糾心，但煙消雲散也教人失望；土象朋友（金牛、處女、山羊）工作與私生活都有進展，宜抱持平常心面對新的連結，尤其山羊座，未來的友誼頗為可期。

牡羊座3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊呼朋引伴，尤其跨年倒數在週末，更絞盡腦汁設計好玩的節目，可能在社群中邂逅趣味橫生的朋友；有伴牡羊和伴侶最好能在職場各自忙碌，回到私生活時的話題就有變化，再一起跨年的感覺會特別珍貴。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛工作機會浮現，指名度增加，私下社團生活也不寂寞，唱歌、電影、溫泉等邀約不斷，可能連結怪咖朋友；有伴金牛視野與心胸都敞開，能夠放鬆對伴侶的掌控慾，當旅行計畫鬆動出現彈性時，也能更加享受。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子職場特忙，愈到年底案子漸增，外來贊助多外緣佳，惟小人閒話多，宜建立並鞏固自己的團隊以抵抗外力；有伴雙子如果想要日子有趣，不妨自行創造、率先提案，伴侶也許守舊或懶散，跟隨久了也能從善如流。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹在工作中得到紮實前進的成就感，人際情緣並沒有成熟機遇，縱有浪漫風雅對象，只是幾週的曖昧氛圍而已；有伴巨蟹的伴侶是注重細節容易擔憂的人，不妨放慢生活節奏加入細節規劃，對方神經不緊繃，關係就自然能放鬆。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子職場責任重閒話多，迎接跨年的一週，外出或社交娛樂容易有邂逅，對方作風新潮不失穩重，值得注意；有伴獅子可能因職場人事繁雜心煩躁，反而需要更多小旅行來轉換能量，伴侶的彈性因應與接受，就是你的支持。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女座工作進展順利，與同事相處愉快，實體或網路社交中有浪漫偶遇，讓你陷入曖昧情境；有伴處女座和伴侶為孩子的教養特別傷腦筋，你給予物質的支持，伴侶提供心靈的力量，已是完美的搭配。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤社交娛樂邀約頻繁，職場能盡情抒發，人際桃花與饗宴流動，拋開與長輩的意見不合，隨時都福至心靈；有伴天秤遇上伴侶的自主隨興，不需執著傳統制約，各自精采，再聚首分享，比起朝夕相處更容易維持關係。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍財務規劃得當，能穩定進展，人際情緣布滿浪漫偶遇，太過虐心或曖昧不合你的劇碼，任性之餘宜明快處理；有伴天蠍容易感受差別待遇而產生嫉妒，伴侶需要給予天蠍人加倍的關注，來回饋他的深情。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手發現當自己心思穩定下來，周遭人事的變化起落也跟著落定，財進財出乃稍早不慎所致，宜避免投機式理財；有伴射手和伴侶玩樂旅行都好溝通，至於如何投資攢錢，爭執不少，無論錢有多少，這是不宜加碼的停損期。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊正值進財週期，惟不時仍會擔心工作與收入的穩定性，在計畫與布局之餘，宜養成盡力而後自在與信任的心態；有伴山羊可能因為過度擔心，而想太多做太多，伴侶能沉浸感覺的特質，與你剛好互補，值得學習。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶喜上眉梢，無論是外出旅遊或課後學習，倍加受歡迎，適逢新年慶祝，一不小心又血拚或消費過度了；有伴水瓶敞開、隨遇而安的心態，總是打開伴侶視野，舒緩伴侶執著不放的習性，得到自然而然的結果。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚有外快收入，對素來的堅持更加有自信，社群中可能有嫉妒與比美現象，宜學習做自己，不用怕得罪人；有伴雙魚開始確立內在信仰時，伴侶也會振作精神，說出夢想，讓伴侶協助你規劃實行方法與步驟，是最佳結合。