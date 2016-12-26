〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我和男友是遠距離戀愛，他因為工作的關係外派印尼，本來說過去1年而已，今年他老闆卻說要延長。這1年來，我們有很多爭執和調適不過來，因為學生時代的我們總是一起行動，剛出社會時也是，直到去年，本來論及婚嫁，結果他被外派，延誤了進度。我每天以淚洗面，很想他，視訊時雖忍住不哭，但掛上電話就崩潰。原本長輩討論說要不要訂婚後再去，但想說感情已經很穩固了，應該也不差這個儀式，現在他回台的時間遙遙無期，讓我很痛苦。這些狀況，我有跟他討論，他說如果我很需要人陪伴，他沒辦法做到，所以若遇到更好的人就去吧！我知道他這樣講也很痛苦，但我們卡住了，該怎麼辦好？（Ann）
A：
我能理解妳這種進退兩難的心境，對妳來說，人生規劃到這裡本來是要步入紅毯的，結果卻出現岔路，相信這樣的變化，你們都很受苦，畢竟不是不愛，而是「愛不到對方」的痛苦，以及未來的不確定感。
回到你們愛情的基礎，目前的變動已經挑戰到你們原本的相處模式，從「每天膩在一起」到「分隔兩地，只能視訊」，讓你們感到很難熬，沒想到這樣的情況又要再拖一年，而結束的日子遙遙無期，這點讓妳覺得無望。也許，他說出的那句「妳要的陪伴我給不起，也許妳另找他人比較好」，正是對你們關係最沉痛的結論。
建議妳，可以先設想最壞的情況，讓自己未來不會太遺憾，例如：假設他外派期不只兩年，妳能接受嗎？妳能夠調職過去嗎？還是有其他做法？假設妳要離開他，最捨不得的是甚麼？假設妳想留住這段關係，那麼在沒有他的日子裡，若要讓自己更好受一點，妳會怎麼規劃生活？假設妳遇到更好的人，妳要怎麼跟他攤牌？他的反應會是甚麼？他真的能接受嗎？或者今天換他遇到另一個更能陪伴他的女人，妳會怎麼反應？
這些可能的情況需要好好地思考，並將問題回歸到兩人之間想要怎麼走下去，或者走不下去時，又該怎麼好好回顧這段難得的陪伴，都是現階段重要的事，祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 飛機引擎小巨人 奇異好夥伴是MIT
- 口袋爆炸冒火花 電子菸電池惹禍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND monitoring Chinese naval vessels
- 自製太陽能鍋 北回國小創意野餐
- 國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻
- 性侵女大生 瞎掰「吸陽氣改運」
- 自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉
- 私密處長痘化膿 害羞拖治會要命
- 耶誕大戰 誰是最佳男主角?
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 聽信假新聞 巴基斯坦防長警告以色列
- 英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜
- 四葉草秀美腿 街頭快閃獻唱
- 自由廣場》勞基法修得像棉花糖
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 動力火車包緊緊 笑虧師妹脫很大
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 亞洲．矽谷揭牌 引領升級
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 美國務院證實 以色列總理將召見美大使
- 童話世界變佛門淨地 夢幻城堡是危樓
- 南投4場茶賽展售 同日登場較勁
- 預約耶誕大三元 「魏少」最搶戲
- 穀保OB賽》晴空塔魔球失靈 陳冠宇保送大王
- 耶誕大戰 騎士一分險勝 今日賽事及轉播預告
- 淡江大橋闢聯絡道 淡水將移樹95棵
- 亞洲首例！ 醫師指揮救護車人員 拯救心肌梗塞男
- 淡海輕軌行武者號 列車迷驚豔
- 中國淘金夢碎 外資掀撤離潮
- 女星啃老本度日 驚洩兒子患隱疾
- 日銀大買日股 上市公司幾變國有
- 孫志浩甜牽林若亞 梧桐妹大方認新媽
- 50歲才追夢 友達董考街藝執照
標題：〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email