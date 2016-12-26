〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐

2016-12-26

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我和男友是遠距離戀愛，他因為工作的關係外派印尼，本來說過去1年而已，今年他老闆卻說要延長。這1年來，我們有很多爭執和調適不過來，因為學生時代的我們總是一起行動，剛出社會時也是，直到去年，本來論及婚嫁，結果他被外派，延誤了進度。我每天以淚洗面，很想他，視訊時雖忍住不哭，但掛上電話就崩潰。原本長輩討論說要不要訂婚後再去，但想說感情已經很穩固了，應該也不差這個儀式，現在他回台的時間遙遙無期，讓我很痛苦。這些狀況，我有跟他討論，他說如果我很需要人陪伴，他沒辦法做到，所以若遇到更好的人就去吧！我知道他這樣講也很痛苦，但我們卡住了，該怎麼辦好？（Ann）

A：

我能理解妳這種進退兩難的心境，對妳來說，人生規劃到這裡本來是要步入紅毯的，結果卻出現岔路，相信這樣的變化，你們都很受苦，畢竟不是不愛，而是「愛不到對方」的痛苦，以及未來的不確定感。

回到你們愛情的基礎，目前的變動已經挑戰到你們原本的相處模式，從「每天膩在一起」到「分隔兩地，只能視訊」，讓你們感到很難熬，沒想到這樣的情況又要再拖一年，而結束的日子遙遙無期，這點讓妳覺得無望。也許，他說出的那句「妳要的陪伴我給不起，也許妳另找他人比較好」，正是對你們關係最沉痛的結論。

建議妳，可以先設想最壞的情況，讓自己未來不會太遺憾，例如：假設他外派期不只兩年，妳能接受嗎？妳能夠調職過去嗎？還是有其他做法？假設妳要離開他，最捨不得的是甚麼？假設妳想留住這段關係，那麼在沒有他的日子裡，若要讓自己更好受一點，妳會怎麼規劃生活？假設妳遇到更好的人，妳要怎麼跟他攤牌？他的反應會是甚麼？他真的能接受嗎？或者今天換他遇到另一個更能陪伴他的女人，妳會怎麼反應？

這些可能的情況需要好好地思考，並將問題回歸到兩人之間想要怎麼走下去，或者走不下去時，又該怎麼好好回顧這段難得的陪伴，都是現階段重要的事，祝福你們！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）