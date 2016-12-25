〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
儘管很多人很享受一個人吃飯，但相對的，也有很多人不能忍受獨自用餐的落寞感……
〈變調的泡麵〉獨守空閨滋味 害怕回味
文／ sunny（新北市）
我生長在一家7口的家庭，印象中家裡最熱鬧的時候應該是晚餐時間。
婚後和老公購屋後，只有我倆的居家小火鍋，還算夫妻最溫馨的圍爐時光。
好景不常，老公開始頻繁地加班，我也懶得為自己下廚，只好搬一箱泡麵回家備用，一個人的時候就來上一碗。那種孤伶伶透心涼的感覺，使我到現在還忘不了泡麵帶來無奈的寂寞感。哪知老公接著下班後常去打麻將，不但丟我一個人守著空盪盪的家，還變本加厲徹夜不歸。從那時候開始，一個人吃飯對我而言，就是一個很糟狀況的心情反射。
之後恢復單身回到原生家庭，老媽用她精湛的廚藝變出一道道佳肴珍饈，企圖用愛的味道撫慰我受傷的心。
近20年來，我依舊盡量不讓自己獨自用餐，那種孤單寂寥會再次爬滿心頭。或許曾經歷隻身守著一個家，整夜都在盼望著另一個人的歸來，從泡麵的氣味瀰漫整個空間開始，孤獨感就不斷侵蝕我，直到我瀕臨崩潰為止。
或許自己也該改變想法了，人生最後不都是一個人嗎？及早去適應，就從一個人吃飯開始吧。
〈異鄉遊子〉隻身不寂寞 心疼落單母
文／胡志偉（台北市）
母親常催促我成家，說是有伴有照應，起碼張羅一桌菜容易。
當在外求職後，常落得局面窘迫不知如何自處。無論是連鎖咖啡買一送一、麥當勞兩人分享餐或節慶雙人套餐，自當沒口福一概忽略，便利商店霜淇淋買一送一，為了嘗鮮索性付同樣價錢只求帶走一卷，難免招來店員似困惑似寬慰的眼神。
一個人吃火鍋、上快餐店等選項，我也常自己獨立完成且怡然自得。
母親的叨絮開始像咒怨一樣揮之不去。上超市買菜須留意保鮮期，否則光善後未煮先熟爛的食材便顯乏力，尚須掂量飯該下多少，菜色菜量要怎麼分配，口味想豐富徒留剩菜，每道菜減半難烹煮又食之無味，日復一日憑那幾道菜輪流上桌，日子也變得乏味。
一如母親的獨居生活。鍋碗瓢盆在櫥櫃裡幾乎原封不動，我每回家一趟匆匆吃頓飯也才用得上那麼幾個，她長日持用的僅流理台上的單個碗盤一雙筷，以及熱鍋較快的小鋁鍋，每天每餐煨熱著一人份的惦念。
我，隻身不寂寞，是落單的母親，因她寡歡而我落寞。
〈不愛惜自己〉獨居只求溫飽 結果營養不良
文／合合（台北市）
一位家財萬貫的遠親廚藝精湛，但她晚年卻因長期營養不良，大病小病不斷。
原來，她先生早逝，孩子長大後，陸續到外地工作、成家，讓她成了獨居老人。只有孩子回家探望時，才會準備豐盛的料理，自己吃卻懶得動手，只求溫飽。
我一直以來，也有「懶得做給自己吃」的心態，聽到這個故事心有戚戚焉。從此以後，即使全家人都不在，不是出去挑一家好店好好吃一頓，留在家也會為自己煮一碗豐富的什錦麵、燴飯等。獨處時，給自己營養美味的一餐，感覺很不一樣，生活好像變得更有活力，也更健康。
記得第一次必須自己去外頭吃頓飯時，在街上走了好幾圈無法定下來，有店面的一個人不敢踏進去，路邊攤又怕自己一個人碰到熟人。還好，習慣了就甘之如飴了。
周遭有不少朋友不只常常一個人吃飯，更常一個人旅遊，一個人全省走透透，一個人吃飯根本是習慣了。
其實，一個人吃飯機會很多，記得要善待自己，不管出去吃或在家自己煮，給自己享受的一餐。
〈少了分食樂〉小菜不敢點 就怕吃不完
文／阿涼（台南市）
和男朋友遠距離戀愛7年，只有週末見面，於是每週一到週五，我一個人吃飯。
一個人吃飯困難重重。進到小吃店選好了位置，填好菜單，想起身交給服務員，卻擔心一旦離開了座位，包包、私人物品不安全，索性全部揹在身上，一離座的結果，另外一組人一屁股坐下去，我又得重新找座位、改桌號。
位置、餐點安頓後，只能一個人默默吃起來。小菜是用來提醒我：「妳不該一個人來的！」美味的豬耳朵招喚我，我必須視而不見；爽脆的泡菜誘惑我，我必須淡定心神，一個人點一盤小菜，根本吃不完！吃不完怕浪費，硬吃完又塞到失去滋味……
擔心一個人吃飯會尷尬的人，往往將餐點外帶回家品嘗，雖然少了不自在，卻製造了許多垃圾，也讓食物接觸了塑膠袋、紙餐盒，徒增安全疑慮。其實只要轉換心境，告訴自己其他客人根本沒人理你，再把手機當男朋友，一個人在餐廳吃飯也有無限自在。
〈天壤之別〉成家之後 心境回不去
文／南峽（高雄市）
未婚前，一個人吃飯愛吃什麼就吃什麼，不用徵詢任何人的意見，也不必顧慮到同伴的想法，尤其是到吃到飽的餐廳，更是可以肆無忌憚地大吃特吃，完全不必在意旁人的眼光。可是婚後若一個人吃飯，就是以孤單寂寞為佐料了，到一個人吃到飽的餐廳，往往食不知味，屢試不爽，白白浪費好多錢。
婚後生了3個男孩子，不管在家吃飯或是出外用餐，吃飯時間是很熱鬧的。
現在孩子大了，有的到外地讀書，有的有補不完的習，加上外子的工作又忙碌，一個人吃飯的時間多了，卻找不回年輕時代的那份輕鬆與自在，反而常常面對眼前的食物，匆匆地用筷子扒了起來，嘗不出任何的味道，純粹只是為吃而吃而已。
我知道這樣的情形會再持續一段時間，只是常想不通，年輕時一個人吃飯與現在一個人吃飯，在心境上為什麼會有如此的天壤之別，難道那也是另一種「由儉入奢易，由奢返儉難」嗎？
〈空巢時光〉增進廚藝 餐餐找事做
文／歐咪媽（高雄市）
進入真正的空巢期獨享空間後，一日三餐吃飯的問題剛開始真是問題，眼前面對琳琅滿目的食物，竟然會有胃口不佳的情況發生，再來食不知味，誘惑感逐漸消失，每天為了「吃什麼」而煩惱，確實產生了一個人吃飯的困擾。
看了美食節目後，發現了生活的飲食樂趣，於是慢慢摸索學習如何讓煮藝精進，涉略各種擺盤創意的巧思設計，美感藝術提升視覺上的享受，獨自吃飯，是一件快樂無比的幸福品味。
之前為了打發孤獨無趣的吃飯時刻，會想邀約好友外出一起共享用餐，如今懂得營造與下廚帶來的驚喜饗宴，中西式日韓異國料理，想到就做來吃，然後拍照或是用簡易繪畫手法，編製專屬生活美學手工記事本，一則留待日後慢慢回溫懷念，亦可與人分享實際操作的飲食心得。簡單地搭配料理，自己身心靈吃得舒服自在，就是心滿意足，好滋味好心情的享受。
獨處吃飯的感覺，端看個人的生活態度，心境很重要，無論身在何處，一個人也能吃出幸福感，隨時持續加溫中。
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標題：〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
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