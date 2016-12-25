〈看門道評味道〉干貝再小也鮮美

2016-12-25

文／梁瓊白

對於乾貨禮盒，我比較感興趣的只有干貝和香菇。干貝具有天然的鮮味，無論加在湯裡、菜裡，都會因為它的存在讓菜肴或湯頭加分；而香菇只要保持乾燥就可以保存較長時間，不管搭配肉類或蔬菜，香菇都是最好的配角。

反觀其他乾貨，不管是魚翅、鮑魚、海參或一些高檔禮盒，包裝看似高貴，其實抽掉那些厚紙板，真正的材料只有一點點，若還需要花時間去料理，真是做也不是、丟也不是，很多家裡的乾貨大概都是這樣囤積出來的。

我到迪化街買乾貨一定有這兩樣，只要不是送禮，還可以節省包裝資材，回家再換容器或直接冷藏便不占空間，而且無論干貝或香菇我都不會買大的，因為越大越貴，自己吃，小一點無妨。以干貝來說，價差在三分之二以上，其實入菜都要撕碎，若是做湯，則大小的味道差異不大，實在不必多花錢。

除了小顆粒的干貝之外，還有一種碎干貝更超值，通常是大顆干貝在裝盒或客人挑選時脫落的，品質無損，價格卻很便宜，相較之下，比小干貝更實惠，連撕碎的動作都省了，用起來其實更方便。

坊間售價不低的XO醬，又稱為干貝醬，因為主要原料就是干貝，而干貝成分的多寡、品質，直接影響價格，可是如果自己做的話，用料的份量和品質會比買現成的好得多，別以為外面那些包裝精美、售價不菲的XO醬很難做，只要動手，也不過半天的工夫。

首先將6兩的干貝略微沖洗後浸泡30分鐘，然後淋點酒，連同泡干貝的水一起蒸20分鐘；同時間可以進行火腿切碎末，另外準備切碎的蒜末、辣椒末、紅蔥末、鹹魚丁、蝦米末，然後用半碗油炒香所有材料，再倒入干貝絲，並用酒、蠔油、醬油、糖、胡椒粉調味，這些份量可以做出4罐各250公克的XO醬，而6兩的碎干貝約在320～380元左右，市價一罐XO醬就差不多要這個價錢了，划算吧？