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〈生活大補帖〉幸運 可以分享

2016-12-25

文／張寶麟

原來幸運是可以分享的。這個道理，最近忽然懂了。

參加股票申購，抽中一張，心懷喜悅，因為入集保後賣出，即賺差價一萬元，感覺幸運極了。

想起自己擔任志工的慈善機構，辦理募款園遊會，每張園遊券定價500元，景氣不好，乏人問津，於是將幸運抽中的差價，購入20張，行政中心的工作人員頓時陰霾盡散，笑逐顏開。

20張園遊券，再轉贈做志工的鄰居，她負責照顧社區弱勢家庭，歡喜接受後，分贈其中20戶最需要的家庭。500元雖不多，但可在園遊會中購買日常用品，帶給他們生活中意外驚喜。

一萬元憑空而來，原本就不屬於我。卻化身為一條純淨的溪水，流過了我和他人，串連著不同群組的心，捎來喜悅和甘甜，更滋潤了，我心中那畝田。

原來「捨」，就是「得」。

而「喜」和「捨」，是需要在生活中不間斷地體會與學習，才能真正內化成自己的一部分。

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標題：〈生活大補帖〉幸運 可以分享


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