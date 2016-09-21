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維也納少年合唱團 唱進屏東

2016-09-21

連續第11年來台的維也納少年合唱團，今年將首度登上甫落成啟用的屏東演藝廳，除帶來〈我的太陽〉、〈桑塔露琪亞〉等義大利經典名謠、電影《真善美》名曲〈小白花〉、美國民歌〈奇異恩典〉，及約翰．史特勞斯二世《美麗的藍色多瑙河》等耳熟能詳的歌曲外，也特別為台灣樂迷獻唱台灣歌曲〈青春嶺〉、〈感恩的心〉，答謝樂迷多年來對該團的支持。

維也納少年合唱團將於11月4日在屏東演藝廳、11月5日在台中中興堂、11月8日在台北國家音樂廳、11月9日在台南市文化中心演出，購票至兩廳院售票系統。（文：記者楊媛婷）

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  • （圖：傳大藝術）

    （圖：傳大藝術）

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