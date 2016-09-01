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〈南部〉演藝廳劇場設備月底完工 10月售票演出

2016-09-01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕興建過程波折不斷，屏東縣演藝廳最後的劇場專業設備工程可望在九月底完工測試，演藝廳內首場售票演出，預定十月登場，全館正式啟用則在十二月三日。

斥資超過十億元的屏東縣演藝廳工程，民國一○○年開工，因進度未如預期，開館時間一再延後，雖主體工程早已完工，但燈光音響等劇場專業設備，先後碰上因進度落後解約、棄標等問題，重啟招標又流標三次，所幸後來問題一一解決，並於今年五月開工。

文化處指出，劇場專業設備進度已達九成，預計九月二十六日左右完工，九月底即可展開測試，十月計畫邀請縣內的音樂團隊，陸續進場試音，至於首場售票演出預計十月登場，九月起在兩廳院售票系統開售。

屏東演藝廳基地面積約一．八八公頃，建物面積約○．五九公頃，地上三層樓、地下一層，建物高度十九．二公尺，規畫了音樂廳、實驗劇場、戶外廣場、排練室等。

縣府目前正向中央爭取在歷史建築屏東菸廠，設立國家圖書館南部分館，地點就在屏東演藝廳的對面，盼結合音樂、文化、歷史及閱讀特色，將當地打造成屏東藝文中心。

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  • 屏東演藝廳最後的劇場專業設備工程可望在9月底完工測試，預定12月正式啟用。（記者羅欣貞攝）

    屏東演藝廳最後的劇場專業設備工程可望在9月底完工測試，預定12月正式啟用。（記者羅欣貞攝）

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