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〈旅遊的滋味〉百年音樂陶冶之都──維也納

2016-08-31

今天的品嘗者／Peggy

奧地利首都維也納，古典音樂傳奇貝多芬與莫札特生活與學習的城市，也是首屈一指的音樂之都。來到維也納，你會迷失在置身於古代或現代的錯覺中，精緻對稱的歐洲巴洛克建築，典雅的國家歌劇院，身處其間，彷彿回到18世紀的歐洲。安排一晚古典音樂饗宴，男女老幼均盛裝出席，即使是預算有限的背包客，也很幸運地以3歐元的票價，欣賞到正統俄羅斯芭蕾舞演出。

「音樂文化」在維也納，不是個口號，而是融入於生活當中；不是中產階級社交生活，而是國家資產與全民共享。夜間漫步霍夫堡（Hofburg Palace）欣賞到街頭演出者專業級的古典樂大提琴演出；每年5月14日美泉宮（Schloss Schönbrunn）的夏日音樂會，維也納愛樂交響樂團完美的演出加上美輪美奐的煙火，為演出邁入高潮。

短短幾天的旅程，感受到維也納人的熱情，音樂涵養深植的感動，放慢步調感受生活滋味，漸漸地了解：最棒的旅行，不是豪華的行程與昂貴的飯店，而是藉由旅行，無形地帶給自身更多的啟發與開放的視野，我在維也納充分體悟到所謂「讀萬卷書不如行萬里路」。

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  • 與霍夫堡、美泉宮同列維也納三大宮殿的美景宮。

    與霍夫堡、美泉宮同列維也納三大宮殿的美景宮。

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