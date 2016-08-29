【藝文短訊】 長篇小說創作發表專案

2016-08-29

由國藝會主辦的「長篇小說創作發表專案」，並由和碩聯合科技股份有限公司贊助一百萬元，支持國人原創作品。專案補助名額為四名，每名補助創作生活費五十萬元。經考核評鑑通過之優質計畫案，將協助出版及後續推廣活動。申請需檢附寫作計畫、創作試寫稿至少兩萬字及文學出版著作至少一冊。受理申請時間為9月1日至30日，詳情可上網：www.ncafroc.org.tw/support-doc.asp，或電洽：02-27541122＃203，王小姐。