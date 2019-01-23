搔癢 親臉還摸胸⋯性騷11女學童 狼師解聘收押

2019-01-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市某小學年約40歲的歐姓男老師，被指控涉嫌於去年11月起，以搔癢、親臉及觸碰胸部等方式，騷擾11名高年級國小女童，女學生因覺得身心不舒服而向老師反映，經校方通報後，性平會日前決議將男師解聘，已送至教評會審議中；桃園地檢署檢察官日前將男老師傳訊到案後，以有勾串證人及反覆實施之虞，向桃園地院聲押獲准。

歐姓男老師是正式老師、未婚，於該校任教已長達19年，由於小學老師是通才教育，一直以來他都是擔任導師，據悉，歐男曾擔任被害女學生中年級時的導師，但當時師生相處融洽，並未出現類似舉止，反而是被害女學生升上高年級後，才發生校園性騷擾案，被害人去年11月底疑似在校園內被以搔癢、親臉及觸碰胸部等方式性騷擾後，紛紛向現任班導師反映，再經由老師轉報校方。

桃園地檢署本月18日將歐姓男老師傳訊到案，他否認有性騷擾學生，檢察官訊後認為他有勾串證人及反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地院聲押獲准。

桃園市政府教育局表示，去年11月28日該校接獲投訴後，當天進行校安通報，並召開性別平等教育委員會，要求該名教師翌日起請假，暫離教學現場，而性平會調查今年1月18日完成，並決議解聘該師，後續將依據「教師法」規定，召開教師評審委員會，審議通過後將予以停聘，並靜候調查。

教育局表示，已請學校對本案學生進行關懷及輔導，必要時轉介本市學生輔導諮商中心協助，也會持續加強各校性別平等教育宣導。

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