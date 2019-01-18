台灣之光04舞團成員 欠租判賠179萬

2019-01-18

〔記者楊政郡／台中報導〕知名街舞團「Zero Four」成員陳翔崧、林奇勳，從2012年3月至2018年3月止，向湯姓屋主承租台中市西屯路房舍做為舞蹈教室及刺青工作室，長期積欠租金，還佔用1年才搬走，台中地院法官判決2人要連帶賠償145萬餘元，另佔用1年的租金34萬元由陳男個人負擔。

判決指出，陳男從2012年間向湯租屋，林是連帶保證人，但從2013年11月起就未按時繳租，僅在2014年4月間分2次給付10萬元，共欠租112萬元；再加上代繳水費、管理費、期滿佔用違約金等，屋主總計請求給付145萬多元。

陳翔崧辯稱他如期繳租，他還有請劉姓團員以現金繳租；法官傳喚劉姓團員，劉否認替陳轉交任何租金給屋主。法官認定陳男積欠租金，林負連帶責任。

Zero Four舞團成立於2009年，是中部跳霹靂舞Breaking的舞蹈老師組成，曾在 2013年拿下民視愛妮雅「舞力全開」年度總冠軍，2017年奪得「亞洲舞極限Asian Battle Ground」總冠軍。

2017年Zero Four勇奪「亞洲舞極限Asian Battle Ground」總冠軍、舉辦城市為馬來西亞吉隆坡。（記者楊政郡攝）

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