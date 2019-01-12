法院：貴婦奈奈肖像有商業價值 吸金10億落跑 反獲賠15萬

2019-01-12

〔記者張文川／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立「杏立博全」醫美診所，去年惡性倒閉捲款逾10億元落跑出境，最近還跟加拿大政府申請難民庇護，想要「永不回台」；諷刺的是，她在事發前認為廣告廠商「時尚美人生物科技」未經同意使用她的姓名和照片，提告求償，台北地院昨認定她的肖像權和姓名權「有相當的商業價值」，判時尚美人公司賠償貴婦奈奈15萬元。

控時尚美人購物網站侵犯肖像權

貴婦奈奈前年提告主張，2009年她出席時尚美人公司的開站記者會，時尚美人公司卻未經同意，將她的照片拿去製作宣傳海報文宣或車體廣告，逾越她同意出席的範圍，故提告索賠300萬元。

時尚美人公司答辯，曾支付貴婦奈奈出席費1萬3000餘元，且依雙方所簽「無名契約」，應可持續使用貴婦奈奈照片，並認為原告是逾時提告。

法院不採上述辯詞，認定時尚美人侵害貴婦奈奈的肖像權、姓名權，但認為她未被要求禁止代言其他廠商，財產損失應以10萬元為宜；另認為貴婦奈奈有6本著作，臉書粉絲專頁有30萬人追蹤，她的肖像權和姓名權有相當商業價值，但時尚美人公司刊登貴婦奈奈照片的網頁人氣不高，精神慰撫金以5萬為宜，依此判賠15萬元，可上訴。

對方若上訴 開庭送達書恐登報通知

由於貴婦奈奈已逃亡海外，律師葉光洲表示，若時尚美人公司上訴，二審法官未能合法送達通知給貴婦奈奈、她也未委請律師時，法院採登報等方式公示送達和等待3至6個月後若無回應，法官即會諭知由時尚美人公司一造表示意見，再依此審酌對兩造有利和不利的證據，當事人不到庭也不必然會獲得不利判決。

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