法界︰民事求償貞操受侵害 勝算高

2019-01-10

〔記者張文川／台北報導〕假冒男友誘騙女子蒙眼性交竟然不算犯罪，律師陳敬暐認為，因詐術性交罪限定被害人須誤認對方是配偶，法條老舊失修，致本案不符構成要件，有必要修法。至於民事，小如可主張人格法益中的「貞操權遭受不法侵害」向張求償，勝訴機會相當高。

陳敬暐說，刑法229條「詐術性交罪」從1935年沿用至今，因早年多為指腹為婚、媒妁之婚，配偶互不相識或不熟悉，才有發生誤認，如今法條已不合時宜，法界有在討論整條廢除，或併入強制性交罪、或修改為性伴侶，並加入神棍騙色的制裁法條。

刑法相關規定不合時宜 早該修法

至於「強制性交罪」，陳敬暐表示，法定要件是「以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法」，因「其他」規定不夠明確，以致適用上有漏洞；但依最高法院2008年第5次刑事會議決議，「其他方法」是指「其他一切」違反被害人意願的方法，本案張男施用詐術使小如陷於錯誤，應仍符合「其他強制手段」的內涵，本案還是有機會構成強制性交罪的「其他違反意願之方法」要件。

情境照

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