高國華酒駕 辯吃薑母鴨無心之過

2018-12-30

〔記者劉慶侯、吳政峰／台北報導〕補教名師高國華，昨晨涉嫌酒駕被台北市警方查獲，酒測值0.25，他否認喝酒，辯稱是吃薑母鴨，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署後聲請「提審」，台北地院指他的主張不符合提審要件，裁定駁回，檢方訊後諭知5萬元交保。

高國華昨凌晨2點多駕車行經台北市中山北路一段，因未繫安全帶被中山分局員警攔查，警方聞到他身上散發酒味，酒測後帶回偵辦。

高國華供稱，前晚和朋友去新北市永和吃薑母鴨，他喝了4、5碗摻米酒的湯汁，結束後回家睡了3個多小時，發現手機遺失，認為酒味應已散去，情急下開車前往餐廳尋找，未料遇警盤查。移送檢方後高仍喊冤，指吃薑母鴨超標純屬「無心之過」，希望給予機會救濟與做公益，向北院聲請提審；北院認為該案非提審所應審核的範圍，予以駁回。

高國華曾因炒股案入監服刑，出獄後，指稱吃「鹿胎盤膠囊」造成乾癬症變嚴重，向商家求償10億元與1輛賓士車，案件訴訟中。高國華日前也向北市警中正一分局報案，控昔日愛徒高偉用養小鬼方式招攬學生，他想勸對方走正道，並索討8千萬元損失，沒想到卻被打；高偉則反駁稱，高國華疑似經濟有困難，故意三番兩次找碴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/