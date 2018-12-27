傻眼！腰斬50萬龍柏 竹崎衛生所說扔了

2018-12-27

5棵樹齡約26年

〔記者曾迺強、林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕龍柏被視為尊貴的景觀樹種，且木紋變化多，更用來製成高級木雕藝品，日前，嘉義縣竹崎鄉衛生所大門前種有5棵樹齡約26年的龍柏被腰斬，扯的是，這5根市價約50萬元的龍柏下落何處？衛生所竟稱，「不知龍柏有價、載到山裡丟了」，令人匪夷所思。

稱不知龍柏價高

嘉義縣竹崎鄉衛生所花圃有5棵樹齡約26年的龍柏，日前傳出有園藝廠商以樹長得不好為由，經衛生所志工同意修剪整理，卻從樹幹腰斬，僅留離地高30至50公分、直徑8至15公分的莖幹，地方鄉親赫見衛生所前光禿禿，認為修剪就好，幹嘛腰斬？質疑有心人以修剪方式掩人耳目，實則盜走中段樹身變賣牟利，行徑違法、可議。

竹崎鄉衛生所主任林隆義則回應，樹高約2公尺的龍柏遮蔽出入口光線，志工求好心切，上月16日砍除樹幹，工友18日將砍下的枝幹載運到文峰村山區棄置，撇清外傳廠商砍伐變賣的說法；林稱，修剪前不知道會從樹身腰斬，事後得知龍柏有經濟價值，坦言這種修剪方式不恰當。

嘉縣衛生局長祝年豐說，林隆義不了解這些樹種的貴重，故當一般樹木修剪，實有不當；嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，砍除剩莖幹後，仍會長出側芽，但要細心照料，否則根部會萎縮、甚至死亡，若要修剪，只要修除阻礙動線的少數枝葉即可，攔腰砍除的做法，令人費解。

民眾質疑貪瀆圖利

據了解，這5棵龍柏樹幹直徑最大約15公分，推估每棵市價約9至11萬元，每棵若以每台尺、市價1500元加工為文昌筆，約可製成90支，每棵製成至少3千元的聚寶瓶，約可製成50個。

民眾質疑，龍柏樹幹髓心、生長輪顏色深淺不一，製成藝品紋路變化多，怎會有人以修剪名義，未經機關單位主管同意即予砍除？志工可以擅做決定？呼籲檢調、政風徹查有無貪瀆圖利情事。

嘉義檢察官要查

嘉縣衛生局政風室主任林誠祺說，已接獲檢舉，初步了解無盜賣行為，龍柏未列入縣有財產管理，無法追究侵占、毀損責任。嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，已循政風管道了解此事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/