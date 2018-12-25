筆電送修 維修員偷載女客雲端性愛片

2018-12-25

下載檔案丟回收桶 忘清空露餡

〔記者楊政郡／台中報導〕未婚的29歲張男在燦坤3C台中青海店從事電腦維修諮詢，張男維修陳姓女客戶的筆電，無意間發現雲端資料庫有5個陳女性愛影片檔案，竟偷偷下載到自己的隨身碟，下載後檔案丟進資源回收桶，卻忘了清空回收桶，陳女從回收桶發現性愛檔案被下載，報案並求償150萬元，台中地院依妨害電腦使用罪判張男3個月，不過張男拿不出和解金，法官認為雙方達成和解前，不宜宣告緩刑。

維修員被判刑3月 求償150萬

判決書指出，張男大學畢業後，2013年起受僱燦坤3C賣場，擔任營業員負責銷售、收銀、維修等工作。陳女今年3月29日攜帶蘋果筆電到賣場維修，張男請陳女提供iCloud雲端硬碟帳號密碼，方便登入電腦維修，張男開啟電腦後，發現雲端硬碟存有陳女的性愛影片檔，不過當天沒修好，陳女將筆電帶走。

4月1日陳女再次帶筆電找張男維修，張男未經陳女同意，將5個性愛檔案下載至資料夾，複製到個人隨身碟，複製完畢後將資料夾移至資源回收桶。

隔天陳女開機檢視，發現資源回收桶內有物件，打開一看，竟是自己的性愛影片檔，驚覺遭人下載，報警處理並提告，檢警到張男住處，查獲隨身碟有性愛影片檔案，隨即查扣。

法官說，張男未善盡職守，私自下載陳女儲存在私人空間的性愛影片，不僅危害電腦相關設備使用安全，更嚴重侵害隱私權。

燦坤︰總公司了解過後會處置

張男供稱一時好奇，很後悔，也希望與她和解，但陳女要求賠償150萬元，張男認為過高，和解不成，台中地院法官認為，此案造成陳女心裡恐懼不小，在與告訴人達成和解並獲得諒解前，不宜宣告緩刑。燦坤公司發言人林彩莉表示，總公司還不知道台中青海店發生員工盜取客人電腦內檔案一事，了解過後會處置。

偷載性愛影片示意圖

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