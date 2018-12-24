「司法話題」全台執行署超狂法拍 加油站 直升機什麼都賣

2018-12-24

每年辦上百場拍賣會

〔記者陳慰慈／台北報導〕行政執行署每年舉辦上百場拍賣會，拍賣物品從車子、藝品、茶葉、靈骨塔、直升機，甚至加油站都有，可說無所不拍，無所不賣，專業買家指，撿便宜其實有撇步，建議搶標前先調查市場行情，心中有個底，切莫因拍賣官頻喊：「還有沒有人要出更高價？」在有競爭對手壓力下，急著喊價反而買貴了！

撿便宜撇步︰先調查市場行情

全台行政執行署每月拍賣活動，各分署官網與臉書都查詢得到，拍賣物品包含動產與不動產，而拍賣物各式稀奇古怪的東西都有，如桃園分署十二月拍賣欠稅的倒閉加油站，以八○八萬元拍出；台北分署九月以四七二萬元拍出前中興航空的一架直升機；新竹分署二○一六年也曾以三億餘元，拍出積欠土地增值稅與罰鍰的貴族學校。

不動產則以投標書進行拍賣，同樣由出價最高者得標，因依法須經市場鑑價，通常第一拍較無人應買，二拍底價會打八折、三拍再打八折等於六四折，一輪經五次拍賣，若無人應買將再重新啟動第二輪拍賣程序，行政執行署新北分署主任執行官王金豐表示，到了第三次拍賣，往往低於市場行情，如勢在必得，建議出價應比底價高一些較有機會得標。

征戰全台行政執行署的蔡姓專業二手買家說，動產拍賣以扣押車輛最為搶手，建議民眾先在中古車網站搜尋該車輛行情做參考，設定目標價並衡量自身財力，不用急著搶快出價，當喊價過高時就應適時縮手，不要隨拍賣官話術起舞，「心中要有一把尺」。

因拍賣品不負瑕疵擔保責任，拍賣開始前半小時開放提前入場，他建議民眾一定要到場仔細看車，了解車輛里程數、外表有無撞傷及是否為事故車，如執行機關同意發動引擎更佳，才能得知車況及是否符合自身要求。

另為避免有民眾「來亂的」，出價後反悔不繳錢，如再次進行拍賣，低於原拍價金，拍賣差額及拍賣衍生費用，都得由該棄標民眾負擔，所以確定真的想買再喊價，免得撿不到便宜還被罰錢，得不償失。

行政執行署拍賣流程表

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