3帥警受牽連 連警爸也起疑

2018-12-23

一個剛考上警大 就被黑了

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局陳姓警員花心惹上麻煩，事情剛傳出時，陳的身分不明確，圈內很多人以為花心警察是陳員的前同事、帥警陳亦宣，陳亦宣今年8月才以第二名考上警察大學二技交通學系，因為也姓陳，加上外貌出眾有許多女粉絲，立遭警大督察關切，讓他直呼：「才剛到警大就黑了」，所幸最後證實不是他。

一個有女友 還被誤會劈腿

除了陳亦宣，在陳員自首前，還有2位帥警也遭疑，包括台南市警六分局一名偵查佐、五分局某警員。偵查佐被懷疑是因為臉書女粉絲眾多，加上與陳員同期、年齡相近；偵查佐說，他被懷疑很冤枉，同樣從事警職的父親聽到傳言時，還對他「相當不滿」，他有一位交往一年多女友，真的沒在外劈腿。

一個已婚 還好證實沒出軌

另名已婚警員，因曾被匿名爆料玩弄女大生感情，雖五分局內部調查認為是誤會，但陳員劈腿事件傳出後，該警同樣被督察單位關切；他說，如今已知花心警不是他，被誤會過了就算了。

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