PO文「賺取健保業績強灌藥」 醫師辱同行判賠台大醫60萬

2018-12-21

母台大急診就醫 最後離世

〔記者溫于德／台北報導〕台北市一名沈姓醫師，因母親高燒、腹瀉而將其送往台大醫院就醫，但最後離世。沈質疑，看診醫護態度不佳，還判斷失準，事後除在個人臉書發文批評，也上遍各大新聞媒體或政治人物臉書留言，共有83篇，遭郭姓醫師提告。刑事部分，沈被依散布文字誹謗罪，判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；至於民事，近日再判賠郭60萬元，且須登報道歉。

2012年12年3日，沈男高齡89歲的母親有腹瀉、嘔吐、發燒、呼吸困難等症狀，他將母親送往台大醫院急診；但老婦住院23日後因阻塞、腹腔感染等問題不治。

喪母後2年間四處留言控醫護

沈男喪母後，花兩年時間，除在自己臉書PO文批評，也到各大新聞媒體或政治人物臉書留言指控醫護，「以台大醫生為首的加護病房，為了賺取健保業績強灌藥品，事後湮滅證據，如同角頭老大般凶殘。」等語。

原本不理會的郭姓醫師，見已影響院方聲譽及個人教學，提告沈男妨害名譽附帶民事求償200萬元，並要求登報道歉。

貶損同行名譽 刑事判刑5月

沈男在刑事庭時辯稱，會發文是基於專業才就公共議題發表意見；但法官認為，台大對老婦醫療並未失當，審酌沈本身是醫師，發生醫療糾紛後輕率上網貶損同行名譽，惡性不輕，但考量其喪失至親才會悲憤發文，依散布文字誹謗罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

民事庭時，沈男強調，母親不但遭錯誤醫療，醫師還有病歷病程紀錄含混不清問題，且PO出內容均與公益相關，屬可受公評之事。

民庭法官認為，沈男確實侵害郭姓醫師名譽權，判他應賠償60萬元，且須在自由、中時與蘋果等三報頭版，刊登道歉啟事1日。

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