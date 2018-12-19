神秘最高法院 首度開放預約參觀

2018-12-19

〔記者張文川／台北報導〕一向神秘、謝絕參觀的最高法院，為落實應公開透明的司法改革決議，本月起正式開放各界預約「與民有約」參觀訪問，上週五首批訪客到訪，由考試院銓敘部官員團、桃園市同德國中退休教師團搶得頭香，亮點是上月完成的藝文走廊，展覽數十幅名家畫作及雕塑（見圖，最高法院提供），光是保險額度就將近2000萬元。

最高法院院長鄭玉山拍板改造地下一樓走廊成為藝文走廊，11月首波展出17位文藝獎章、全國美展得主名家的作品，每件市值數十至數百萬元不等，包括名畫家張克齊、高義煌等，參訪的銓敘部官員形容在此辦展「簡直是空間魔術師」。

最高院書記官長徐昌錦說，以往只有開庭人員才有機會造訪最高院唯一的法庭，旁聽席次有限，其他樓層則是民眾禁地，與民間距離遙遠，而日本最高法院中庭有天井讓陽光照射全院，德國聯邦憲法法院更是全棟透明玻璃建築，我國最高法院也要走向公開透明，讓陽光照得進來，才能消除外界對司法的疑慮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/