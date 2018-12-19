酒駕女撞死婦肇逃 莫名逃到公墓鬼打牆 拋錨被抓

2018-12-19

死者是公所機要秘書母親

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮公所機要秘書石文信的78歲母親，日前散步被酒駕魏姓女子撞飛，傷重不治，魏女肇事後想落跑回家，魏女家就在鎮內，但她怎麼開就是找不到回家的路，最後開進公墓車子拋錨卡在水溝，打電話請拖吊車處理時，集集警方趕到，她的酒測值高達0.8毫克；魏女撞死人肇逃的過程，冥冥之中彷彿死者一直跟著她，直到警察來逮人，令聽聞者都覺得玄奇！

彷彿死者一直跟著她

魏女被警方送辦，檢察官聲押，法官則裁定10萬元交保。死者昨出殯，石文信哀傷地說：「不管怎樣都換不回母親，希望喝酒的人尊重自己和別人的生命，不要再酒駕了！」

石文信的媽媽本月11日傍晚5點多與友人在鎮郊散步，被50歲的魏姓女子開車從後方撞上，石媽媽人被撞飛，摔落魏女汽車的擋風玻璃再墜落地面，因顱內出血傷重不治，魏女肇事後逃逸。當時石媽媽的友人和行經的路人都是目擊者，有人記下車號馬上報警。

魏女開車一路逃，晚間7點多開到集集鎮第二公墓時拋錨，車輪卡在水溝。魏女打電話請拖吊車吊至汽車修理廠，拖吊車業者跟魏女說：「車子卡在水溝可能要花點時間才能拖吊上來哦！」而正在處理時，集集警方獲報後一路從路口監視畫面追蹤魏女行車路徑，最後追到第二公墓，將正在等候拖吊車子的魏女逮捕。

魏女一直找不到回家的路

魏女供稱，當天下午3點多喝了高粱酒，傍晚5點多認為酒醒了才開車，一開始並不知撞到人，後來看到擋風玻璃被重物擊破才意識撞到人，心慌下想趕快回家，可是明明住家就在集集鎮內，卻怎麼也找不到回家的路，更不知為何會開到第二公墓。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

車拋錨公墓合成圖

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/