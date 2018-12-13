《毒誡》暗黑版 戒毒罹癌又沾毒

2018-12-13

〔記者王捷／台南報導〕58歲蔡姓男子30歲時染上海洛因毒癮，從此經常犯案、多次出入監所，最後決心戒毒，沒想到才戒毒成功2年，就發現罹患食道癌末期，猶如電影「毒誡」情節；不過電影中的男配角，罹癌後即使痛苦，也不願讓醫師幫他注射嗎啡，蔡男則再次染毒，遭警查獲。

蔡男近20多年來，因為離不開毒品而加入黑道，有槍砲、傷害、竊盜等多項前科。他供稱，深感人生虛度，2年前決定戒毒，且終於戒除成功，沒想到戒了毒卻罹患食道癌，起初也以為開刀治療就沒事了，沒想到術後吞嚥、呼吸困難，完全無法吃固體食物，半年來又多次開刀，反覆做食道、腸子重建手術，因為實在太痛苦，又開始注射海洛因。

警方調查，蔡男上月間注射完海洛因騎機車回家，見警方在路口指揮交通，由於他沒戴安全帽，遭員警盤查，進而被查獲攜帶注射針筒；警方將蔡男持有的針筒送檢，檢驗結果確認針筒內有嗎啡成分。

奇美醫院醫療中心主任柯獻欽說，癌末患者要舒服走完人生最後一段，不該依靠毒品舒緩疼痛，經評估後，癌末患者可入住安寧病房，入住期間提供的各種藥物，可舒緩生理上的病痛，且有提供心理諮商等，最重要的是，安寧療程有健保給付。

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