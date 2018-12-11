小王疑人妻又劈腿 自錄淫片給她老公

2018-12-11

女被離婚 還因通姦判刑

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕29歲仍就讀高職夜校的林姓保全，愛上大他10歲的已婚李姓保母，李女竟因此出軌，2人不倫戀過程中，林男懷疑李女還有其他男人，為了報復李女的不貞，竟竊錄2人性愛過程剪接成影片，傳給她先生以及親朋好友欣賞，讓李女被老公訴請離婚還因通姦被判刑，李女痛恨林男毀她一生，向新竹地院提告求償百萬，新竹地院最後判賠40萬元。

被毀一生求償 女獲賠40萬

李女指控，林男於去年7月間，在住處房間未經她同意，以微型攝影機竊錄2人愛撫及性行為過程。1個月後將竊錄影片存於隨身碟交給她先生，讓她被控通姦遭判刑3月，並因此離婚；林男還上傳至YouTube網站，並透過臉書以私訊方式傳送給她的親朋好友上網點閱瀏覽。

林男以簡訊傳送一張竊錄影片的截圖給她，她驚覺性愛過程遭竊錄成影片後，馬上要求林男將影片交出，林男竟恫稱：「…只要大家相安無事，不再受妳的欺瞞，受到妳的傷害，一年以後我會把它刪掉…不可能把影片還給妳…放心，只要大家相安無事，我絕對不會拿影片來對妳怎樣…」等語，意指她若不配合要求，影片仍將長期保存而可能隨時對外散佈。

林男同時在臉書發布貼文：「妳要是不甘願儘管來找我，否則你們就準備好等我，我已經無所謂了，想玉石俱焚我會成全妳的」、「如果明天就是世界末日，那你今天最想做甚麼？」以此等方式恐嚇她。

李女說，林男所為不僅使她名譽掃地、承受他人流言蜚語，保母工作被迫停擺，甚至還需擔心害怕影片外流，內心承受巨大壓力，致長期失眠前往精神科就診，為懲罰林男重大惡性行為並填補她所受損害，決定向林男求償100萬元。

本案刑事部分，新竹地院依散布竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪，判處林男有期徒刑6月確定。最後民庭法官判林男須賠償40萬元。

情境照

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/