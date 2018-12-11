廚師撞騎士逃 友裝路人掰自摔

2018-12-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕有公共危險罪前科的許姓廚師開車載邱姓與楊姓2名女性朋友，撞倒林姓機車騎士，許男留下邱女與楊女在場「掌握狀況」，獨自開車逃逸；邱女向員警瞎掰說是林姓騎士自己摔倒受傷，企圖誤導案情，幸好路過的熱心計程車司機提供行車錄影，員警才得知許男與邱女等3人是「同一夥人」，許男就是肇事者。法院考量雙方和解，依肇事逃逸罪輕判許男8月徒刑。

判決書指出，高職畢業的許姓廚師於去年9月9日清晨開車載邱女與楊女，途經中市建國北路時，撞倒騎機車的林男，林男多處擦挫傷，許男見狀獨自開車離去，留下邱女與楊女在場，許男還交代邱女，隨時把現場情況轉告他，讓他「掌握現場狀況」、「不要把我講出去」。

邱女打電話叫救護車，中市一分局員警抵達，林男說他被車撞倒，但不記得過程，邱女卻向員警瞎掰說，她與楊女是路人，主動幫受傷的林男，林男是自摔受傷，楊女全程不發一語，卻有一名熱心計程車司機到現場，告訴員警說，案發時剛好途經，行車紀錄器拍到肇事過程，員警檢視發現許男就是肇事者，還與邱女、楊女一起下車，這3人是「同一夥人」，不過邱女在警察正式偵訊時沒有說謊，警方沒有追究其偽證罪。

有趣的是，許男事隔逾3小時後主動到警局，但承辦員警不在，之後接獲警方通知，許男第二度到警局，宣稱他的阿嬤身體不適，父親要他儘速返家，他委託邱女與楊女協助處理車禍；不過，邱女卻作證說，許男留她在現場，交代她回報現場狀況，還叮嚀她「不要把我講出去」。

台中地院一審認定許男肇事逃逸，至於他3小時後主動到警局，是得知自己犯行已曝光，不得不到案說明，無從解除肇事逃逸罪責，但考量林男傷勢不重，許男已賠償林男，法官輕判徒刑8月，許男上訴二審，台中高分院見解與一審相同而駁回，可再上訴三審。

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